Namika erhält EBBA-Award 2017

Als eine von zehn Künstlern wurde Namika gestern im Rahmen des Eurosonic Festivals in Groningen mit einem European Border Breakers Award ausgezeichnet.



Der European Border Breakers Award wird jedes Jahr an aufstrebende europäische Newcomer verliehen, die auch außerhalb ihres Heimatlands erfolgreich sind und dadurch mit ihrer Musik Ländergrenzen überwinden. Der Preis ist ein Projekt des Creative Europe Programms der Europäischen Union und wird im Rahmen des Eurosonic Festivals in Groningen verliehen.

Bei der gestrigen Verleihung war auch eine deutsche Vertreterin unter den zehn glücklichen Preisträgern: Namika wurde für den Erfolg ihrer Single „Lieblingsmensch“ in 2015 und ihre europaweiten Auftritte in 2016 ausgezeichnet. Das ganze Team von Chimperator Live gratuliert Namika und freut sich über diese Auszeichnung als Beleg für die herausragende Arbeit dieser Ausnahmekünstlerin.

Zu den bisherigen EBBA-Gewinnern zählen unter anderem Adele, Mumford and Sons, Damien Rice, Woodkid, Milky Chance, Aura Dione und viele mehr.

Nähere Infos zum Award gibt es auf www.europeanborderbreakersawards.eu.