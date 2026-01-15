Narrhalla lädt zum Faschingstanztee ein – 28. Januar 2026 Augustiner Stammhaus
Unter dem Motto „Konfetti kennt kein Alter!“ veranstaltet die Narrhalla erstmals einen Faschingstanztee für junggebliebene Tanzbegeisterte. Ob Foxtrott, Twist, Cha-Cha-Cha, Tango oder Walzer, DJ und Entertainer Günther Grauer hat sie alle in seinem großen Musikrepertoire und bittet zum Tanz. Schlagersänger Christian Deussen bringt Stim-mung mit Auszügen aus seiner Show. Das offizielle Prinzenpaar der Landeshauptstadt München, „Prinz Stephan I. – der berg-ische Löwe des Isarvalleys“ und „Prinzessin Samantha I. – die funkelnde Tänzerin zwi-schen Isarglitzern und Alpenglühen“ freuen sich auf eine Polonaise, tolle Kostüme, gute Laune und jede Menge Spaß.
Kostümierung erwünscht
Eintritt: € 10,00 inkl. Begrüßungsgetränk
Karten: Vorverkauf im „Herzlshop“, Tal 1 Sparkasse Arkaden, Online-Tickets über eventim und an der Tageskasse (ab 13:00 Uhr)
Mittwoch, 28. Januar 2026
Beginn 14:00 Uhr – Ende 18:00 Uhr
Augustiner Stammhaus, Grüner Saal
Neuhauser Str. 27, 80331 München