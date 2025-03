Nathan Aspinall gewinnt die Elten Safety Shoes European Darts Trophy

Nathan Aspinall gewinnt ersten European Tour Titel und ist Sieger der ELTEN Safety Shoes European Darts Trophy

16.000 Fans, emotionale Momente und sportliche Höhepunkte: Die Winamax PDC European Darts Tour ist nach 2018 zurück in Göttingen und sorgt für Dartsspektakel pur. Nathan Aspinall krönt sich zum strahlenden Sieger und gewinnt erstmals die ELTEN Safety Shoes European Darts Trophy.

„Es hat zehn Jahre gedauert. Das ist einfach unglaublich. Die Fans haben mich durch das gesamte Turnier getragen. Wenn ich mit dem Rücken zur Wand stand, haben sie mich umso mehr unterstützt. Ich bin so dankbar, denn dieser Sieg bedeuten mir so viel“, resümiert der neue Champion nach dem Finale.

Auf seinem Siegeslauf zum ersten Titel bezwang „The Asp“ den aktuellen Europameister, Ritchie Edhouse, Jermaine Wattimena, die Nummer 1 der Welt, Luke Humphries und den zweifachen Weltmeister Gary Anderson. Die ELTEN Safety Shoes European Darts Trophy sicherte sich der Engländer dann mit einem 8 – 4 Finalsieg über Ryan Joyce.

Joyce setzte sich auf dem Weg in sein erstes Finale auf der European Tour gegen Hochkaräter durch und besiegte unter anderem die ehemaligen Weltmeister Rob Cross und Michael van Gerwen. Den großen Coup verpasste er nur knapp und sagt anschließend: „Ich bin natürlich etwas enttäuscht. Aber ich habe dieses European Tour Event so sehr genossen. Hoffentlich ist mein erstes Finale der Start von vielem mehr.“

Auch insgesamt acht Deutsche waren für den ersten PDC Europe Tourstopp der Saison in Deutschland qualifiziert – darunter mit Paul Krohne, Laurin Welk und Dominik Grüllich drei Debütanten auf Europas größter Dartsbühne. Die mussten sich allerdings allesamt in der ersten Runde geschlagen geben (Paul Krohne – Wessel Nijman 5 – 6; Laurin Welk – Ryan Searle 0 – 6; Luke Woodhouse – Dominik Grüllich 4 – 6).

Niko Springer konnte Daryl Gurney in einem spannenden Match mit 6 – 4 besiegen. In seiner Zweitrunden-Partie gegen Michael van Gerwen führte der „Meenzer Bub“ bereits mit 3 – 0 und 5 – 3, musste sich im Decider aber einem 14-Darter vom Titelverteidiger geschlagen geben. Van Gerwen fand im Anschluss eine Menge lobende Worte für den Tourcard Holder: „Wir alle wissen, wie gut Niko Springer ist, und ich musste wirklich hart kämpfen.“

Deutschlands Nummer 1, Martin Schindler fuhr in der ersten Runde einen 6 – 2 Erfolg gegen Adam Hunt ein. In der zweiten Runde spielte er einen herausragenden Average von 106.78 Punkten und besiegte den viertgesetzten Jonny Clayton mit 6 – 1. Im Achtelfinale scheiterte er letztlich am „Flying Scotsman“ Gary Anderson.

Den Titel machten dann der an Nummer 8 gesetzte Nathan Aspinall und der ungesetzte Ryan Joyce unter sich aus.

Damit endet ein verrücktes Wochenende in der legendären Lokhalle Göttingen. Lange müssen die Fans aber nicht auf die größte Party im Sport verzichten.

Bereits am kommenden Samstag gastieren sechs der größten Stars des Sports im Rahmen der European Darts Galas am Nürburgring, ehe die Winamax PDC European Darts Tour eine Woche später Halt in Riesa macht – dem Ort, an dem Martin Schindler Geschichte schrieb und seinen ersten European Titel gewann.