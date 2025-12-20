Natürliche Beschäftigung zur Weihnachtszeit: Christbäume für die Tiere in Hellabrunn

Bunt geschmückte Christbäume, liebevoll vorbereitet von den Tierpflegerinnen und Tierpflegern, sind in Hellabrunn in der Woche vor Weihnachten schon Tradition. Die festlichen Bäume sorgen nicht nur für dekorative Abwechslung in den Tieranlagen, sondern liefern auch pünktlich zu den Feiertagen stimmungsvolle Weihnachtsfotos aus dem Münchner Tierpark.

In diesem Jahr gab es unter anderem für Siamangs, Drills, Zebras, Kudus, Erdmännchen, Stachelschweine, Bantengs und Przewalski-Pferde einen oder mehrere dekorierte Tannenbäume auf den Anlagen. Die Reaktionen der Tiere auf diese weihnachtlichen Überraschungen fallen dabei – wie jedes Jahr – ganz unterschiedlich aus. Ob neugierig, begeistert oder zurückhaltend: Es ist spannend zu beobachten, wie die verschiedenen Tierarten auf die mit Leckereien geschmückten Bäume reagieren.

Während Mähnenwölfe, Drills und Siamangs die Christbäume sofort erkunden und die versteckten Leckereien entdecken, lassen sich Giraffen erst nach einiger Zeit auf die geschmückten Tannen ein. Erdmännchen und Stachelschweine reagieren deutlich schneller und nehmen die Leckereien zügig an, während die Przewalski-Pferde direkt ganze Bäume umstoßen. Fluchttiere begegnen den Tannen zunächst vorsichtig, während Primaten und Raubtiere die Leckereien sehr schnell abräumen.

Die festlich geschmückten Tannen in Hellabrunn bieten den Tieren nicht nur visuelle Abwechslung, sondern auch wertvolle Beschäftigung. Die gezielt platzierten Leckereien fördern die natürliche Futtersuche, fordern die Tiere auf kreative Weise heraus und sorgen für abwechslungsreiche Aktivitäten.

„Mit viel Engagement und Kreativität bereiten die Tierpflegerinnen und Tierpfleger den Tieren in Hellabrunn spannende Weihnachtsüberraschungen“, sagt Bürgermeisterin und Aufsichtsratsvorsitzende Verena Dietl. „Wer jetzt vorbeischaut, kann den Tierpark von einer besonderen und festlichen Seite erleben – ein Besuch während der Weihnachtsfeiertage lohnt sich auf jeden Fall.“

Tierparkdirektor Rasem Baban richtet ebenfalls persönliche Worte an alle Unterstützerinnen und Unterstützer: „Am Ende des Jahres möchte ich mich herzlich bei unseren Gästen, Fans, Spendern, Förderern, Tierpaten, ehrenamtlich Engagierten sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken. Ihre Leidenschaft und Ihr Einsatz machen Hellabrunn zu einem Ort, an dem Mensch und Tier sich gleichermaßen wohlfühlen. Ich wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr!“

Wie jedes Jahr wird auch nach Weihnachten für Nachschub an Tannenbäumen gesorgt: Schadstofffreie, unverkaufte Christbäume von ausgewählten Händlern finden den Weg zu den tierischen Bewohnern. Weihnachtsbäume aus Privathaushalten können leider nicht angenommen werden.

Öffnungszeiten des Tierparks Hellabrunn an den Feiertagen: