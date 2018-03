Natur und Wellness im Doppelpack unter der Zugspitze

Paare, die Sommerfrische zwischen See und Berg mit einem Schuss Wellness suchen, werden im MyTirol fündig. Das junge, urbane Hotel liegt in der Tiroler Zugspitz Arena, unter dem höchsten Berg Deutschlands, mit tollen Naturerlebnissen vor der Tür.

Der Kubus mit den Glaselementen an der Fassade steht weithin sichtbar am Fuße der Marienbergbahnen in Biberwier. Im Umkreis von nur fünf Kilometern liegen drei Seen, der Weißensee, der Mittersee und der Blindsee. Über allem ragt eine Kulisse mit Wettersteingebirge, dem höchsten Berg Deutschlands, Lechtaler Alpen und Mieminger Gebirge. Sportlich aktive Paare haben einen schönsten Alpen-Golfplätze Tirols in sieben Kilometer Entfernung, den Golfplatz Tiroler Zugspitze in Lermoos. In einem Radius von nur 25 Kilometern sind fünf weitere Top-Plätze zu finden – von Seefeld über Mieming bis Garmisch-Partenkirchen. Wer sein Z-Ticket zückt, kann im Sommer alle sechs Bergbahnen im Umkreis nutzen. Einmal gilt das Ticket auch für die Tiroler Zugspitzbahn. Deutschlands höchster Berg, über den die Grenze verläuft, wartet mit einem grandiosen Vier-Länder-Panoramablick, Ausstellungen in der Bergstation und Fondueabenden jeden Mittwoch im Gipfelrestaurant auf. Ein unbeschreibliches Erlebnis, wenn die Größen der Alpen – vom Piz Bernina über den Ortler und die Wildspitze bis zum Großglockner – nach und nach in der blauen Nacht versinken. Romantisches dürfen sich Paare auch vom Shopping in der wunderschönen Altstadt von Garmisch-Partenkirchen erwarten, ebenso wie von einem Besuch auf König Ludwigs imposanten Schlössern Neuschwanstein und Hohenschwangau, die nur 40 Kilometer entfernt sind. Auch im MyTirol führt der Weg nach oben: Im obersten Stockwerk mit Panoramablick auf die Zugspitze liegt die MyTirol Wellness-Area samt Finnen-, Soft- und Infrarotsauna, Massage- und Ruheraum. Auf den Relaxliegen im verglasten Poolbereich im Erdgeschoss werden ganz entspannt Pläne für den nächsten Tag geschmiedet. www.mytirol.com