Naturally 7 – Erste Single „Shape Of My Heart“ mit Youtube Star Peter Hollens aus dem neuen Album „Both Sides Now“

– neues Video mit Youtube Star Peter Hollens –

Was 1999 als „Band ohne Band“ entstand – das Nachahmen von Instrumenten mit Stimmen – hat sich inzwischen längst zu einer einzigartigen a cappella-Auffassung entwickelt. „Vocal Play“ nennen Naturally 7 das Imitieren von Drums, Keyboards, Gitarren, Brass und Bässen. Die weltweite Begeisterung für ihren Mut, etwas Eigenes ausprobiert zu haben, ist seither grenzenlos. Michael Bublé lud die Band ein, ganze drei Welttourneen mit ihm als Special Guests vor mehr als 4 Millionen Zuschauern zu absolvieren. Chris Martin von Coldplay und Brian Eno luden zu einer Session ins Studio ein und Star-Produzent Quincy Jones bezeichnet die Band als die beste a cappella-Band aller Zeiten.



Auf ihrem Album „Both Sides Now“, welches im Herbst 2017 erscheint, zeigt die Band nun erstmals mehr von ihren Gesangstimmen. Die erste Single „Shape Of My Heart“ – der einstige Überhit von Sting (1993), wird von den 7 in so berührender Form interpretiert, dass man den Titel eigentlich nur als Soulfood beschreiben kann. Auf dem Song als Feature vertreten ist kein geringerer, als US Youtube Star und a cappella Größe Peter Hollens, der mit dem Video auf seinem Kanal binnen einer Nacht 100.000 Views generierte.

Im Mai touren Naturally 7 Tracks des neuen Albums auf denen unter Anderem auch noch Pentatonix-Mitglied und bekennender NATURALLY 7-Fan Kevin „K.O.“ Olusalo und keine geringere als Helene Fischer zu hören sind, durch Deutschland und Österreich.

Das Album „Both Sides Now“ kann hier vorbestellt werden:

https://Naturally7.lnk.to/BothSidesNow





Naturally 7 sind:

Roger Thomas – 1. Bariton, Rap

Dwight Stewart – 2. Bariton, Trompete, Posaune

Rod Eldridge – 1. Tenor, Scratching, Trompete, Gitarre

Garfield Buckley – 2. Tenor, Harmonika, Trompete

Warren Thomas – 3. Tenor, Percussion, Klarinette, Gitarre

Lee Ricardo Cort – 4. Tenor, Gitarre

Kelvin Mitchell – Bass



Tracklist

01. Jerusalem (featuring The Swingles with Chantage Choir)

02. Shape of My Heart (featuring Peter Hollens) (Original by Sting)

03. I need Air (Original by NATURALLY 7)

04. Going Home „Largo From New World Symphony“ (Original by Anton Dvorak)

05. Prince Igor (Here Comes A) Pretty One

06. First time ever I saw your face (Original by Roberta Flack)

07. Both Sides Now (Original by Joni Mitchell)

08. Hello feat. Helene Fischer (Original by Adele)

09. Caught in the Moment (featuring Pentatonix Kevin „K O“ Olusola) (Original by N7)

10. Pipes of Peace (Original by Paul McCartney)

11. Bridge over troubled water (Orginal by Paul Simon)



Naturally 7 Live: Both Sides Now Tournee 2017

05.04.2017, Wien – Konzerthaus

19.05.2017, Berlin – Huxleys Neue Welt

20.05.2017, Hamburg – Laeiszhalle

21.05.2017, Mainz – Frankfurter Hof

22.05.2017, München – Circus Krone

23.05.2017, Köln – Theater am Tanzbrunnen

24.05.2017, Essen – Lichtburg

26.05.2017, Stuttgart – Theaterhaus (am Pragsattel)