Naturbad Maria Einsiedel öffnet morgen

Gute Nachrichten für alle Naturbad-Fans: Das Sommerbad Maria Einsiedel darf öffnen. Am morgigen Donnerstag, 25. Juni um 10 Uhr geht’s los.

Preise: 5 Euro, ermäßigt 3 Euro, mit Bäderkarte 4,50 Euro bzw. 2,70 Euro

Öffnungszeiten: Mo-Do ab 10 Uhr, Fr-So ab 9 Uhr

Schlechtwetterregelung: an Schlechtwettertagen bleibt das Naturbad Maria Einsiedel geschlossen

Die übrigen sieben Sommerbäder sind bereits seit der zweiten Juniwoche täglich geöffnet. Für alle Sommerbäder gilt eine On-line-Reservierungspflicht vorab unter www.swm.de/m-baeder.

Die SWM nehmen in den nächsten Tagen die Umkleiden in den Sommerbädern in Betrieb und beginnen mit dem Verleih der Sai-songepäckfächer. Nach und nach werden auch die Warmdu-schen zur Verfügung stehen. Sie waren bislang nicht „ausgewin-tert“ worden, da die Vorgaben zunächst nicht auf eine Inbetrieb-nahme-Erlaubnis schließen ließen. Mit den neuen Regelungen können sie jedoch nach einem technischen Vorlauf geöffnet wer-den. Infos gibt es vor Ort in den Bädern.