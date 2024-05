Nervenkitzel auf zwei Rädern: Mountainbike-Bergsprint im Brixental

Aufsatteln heißt es für alle Bike-Enthusiasten am 22. Juni 2024: Die 16. Auflage des Green Events HillClimb lockt mit einem neuen Format. Bei einem der größten Mountainbike-Bergsprints starten die Sportler um 16.30 Uhr in Brixen im Thale mit dem Ziel, die 5,5 Kilometer und 500 Höhenmeter hinauf nach Hochbrixen in einer Bestzeit von 18 Minuten zu bewältigen. Neben dem traditionellen Profi-Wettbewerb gibt es in diesem Jahr eine Rucksackklasse für jedermann. Egal ob mit E-Bike oder Gravel Bike, im Zweifel auch mit Anhänger, der Spaßfaktor steht im Vordergrund. Daher zählt nicht die Bestleistung, sondern wer am nächsten an der durchschnittlichen Geschwindigkeit aller Teilnehmer dran ist. Ein vielfältiges Rahmenprogramm verspricht Abwechslung: Bike-Werkstatt mit kostenfreien Service und Beratung, Technikstationen mit Wettbewerben für die jüngsten Biker, Technik-Training, Workshops mit Trial- und Freeride-Experte Fabian Dankl und musikalische Unterhaltung. Tipp: Wer die einzigartige Stimmung im Zielbereich auf 1.300 Metern miterleben möchte, fährt ab 16 Uhr mit der SkiWelt-Bergbahn Brixen gratis zur Bergstation Hochbrixen. www.brixental.tirol, www.hillclimb.at