NEU auf Tollwood: das Tollwood Theaterlabor

Ein neuer Raum auf dem Tollwood Sommerfestival: Im Tollwood Theaterlabor Theater neu erleben – anders, intensiv, echt – von 19. Juni bis 20. Juli 2025 im Olympiapark Süd

Theater unter Bäumen: Das neue Tollwood Theaterlabor auf dem Sommerfestival ist kein gewöhnlicher Aufführungsort, sondern ein Raum, in dem Theater neu erlebbar wird – intensiv, unmittelbar und überraschend. In diesem einzigartigen Pop-up-Theater, das eigens für das Festival geschaffen wurde, gibt es keine klassischen Kategorien. Stattdessen trifft Figuren- auf Objekttheater, Maskenspiel auf Pantomime, Musik auf Erzählkunst.

„Das Theaterlabor ist ein Ort voller Kreativität und Inspiration“, sagt Theatermann Andrey von Schlippe, der das Konzept entwickelt hat. „Hier geht es nicht darum, in Schubladen zu denken, sondern Theater neu zu erleben – an einem unkonventionellen Ort, mit besonderen Stücken.“ So trifft sich das Publikum immer 30 Minuten vor den Vorstellungen am Eingang zum Theaterlabor. Dort beginnt die Reise in die Welt des Theaters. Abseits des Festivaltrubels sitzen die Zuschauer*innen im Freien und doch durch ein Dach geschützt – nah an der Bühne. So ist das Theaterlabor mehr als nur Bühne und Vorstellung. Es ist ein Ort der Begegnung. Und nach jeder letzten Aufführung des Tages bleibt Raum für Gespräche. „Das Publikum ist Teil des Theatererlebnisses“, sagt Andrey von Schlippe. „Wir laden die Menschen ein, sich mit den Künstler*innen auszutauschen, Gedanken zu teilen und das Erlebte nachwirken zu lassen.“

Das Programm auf dem Tollwood Sommerfestival vom 19. Juni bis 20. Juli umfasst drei außergewöhnliche Inszenierungen. In „Antipodi“ begibt sich die Compagnia Dromosofista auf eine surreale Reise zu den Gegensätzen der Welt – erzählt mit Miniaturpferden, Schattenfiguren und physischem Theater. „EchO“ von Ymedioteatro bringt das Publikum mit einer poetischen, witzigen und berührenden Geschichte über Beziehungen und das Leben zum Lachen und Nachdenken. Das Wild Theatre verwandelt in „Stonebelly” Fundstücke aus Neuseeland und von Wiener Flohmärkten immer wieder neu.

Ein weiterer Schwerpunkt des Theaterlabors ist die Kunst des Erzählens. Idriss Al-Jay öffnet mit seiner traditionellen marokkanischen Erzählkunst ein Fenster in den Orient. Jörg Reimers liest Geschichten von „Kuttel Daddeldu und Konsorten“ – geschrieben von Joachim Ringelnatz. Er verbindet Poesie mit Klang und Ausdruck. Und Peter Trabner interpretiert in „The Circle of Nature“ Hölderlins Drama „Der Tod des Empedokles“ immer wieder anders – ohne Technik, nur mit seiner Stimme, seinem Körper und einem Baum als Bühnenpartner.

Mit dem Theaterlabor wagt Tollwood ein Experiment. Es schafft einen Raum, der Theater und Gemeinschaft verbindet, der inspiriert und zum Mitgestalten einlädt. Wer sich darauf einlässt, wird Theater nicht nur sehen – sondern erleben.

Informationen zum Besuch des Tollwood Theaterlabors:

Treffpunkt für den Eintritt ins Tollwood Theaterlabor ist bis spätestens 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn an der Containerlounge im Kinderbereich auf dem Tollwood Sommerfestival. Dort wird das Publikum abgeholt, ein Einlass nach Veranstaltungsbeginn ist nicht möglich.

Karten für die Vorführungen im Tollwood Theaterlabor gibt‘s unter der Tollwood-Tickethotline 089-3838500 (versandkostenfrei) oder über München Ticket, weitere Infos zum Tollwood Theaterlabor unter www.tollwood.de. Die Preise: Objekttheater 18,50 €, Erzählkunst 13,00 €, Kinder/Socialticket 7,50 €.

Tollwood Theaterlabor im Überblick

Dromosofista „Antipodi“ | Objekttheater

Di 24.6. – So 29.6. Dauer ca. 40 Min., ab 7 Jahren

ymedioteatro „EchO“ | Objekttheater

Di 1.7. – So 6.7. Dauer ca. 55 Min., ab 6 Jahren

Wild Theatre „Stonebelly” | Objekttheater

Fr 11.7. – Mi 16.7. Dauer ca. 50 Min., nicht für Kinder geeignet

Idriss Al-Jay „Guten Morgen und guten Abend“ | Erzähler

Do 19.6. – So 22.6. Dauer ca. 60 Min., ab 6 Jahren

Jörg Reimers „Kuttel Daddeldu und Konsorten“ | Erzähler/Schauspieler

Mo 7.7. – Di 8.7. Dauer ca. 90 Min., nicht für Kinder geeignet

Peter Trabner „The Circle of Nature“ | Erzähler/Schauspieler

Do 17.7. – So 20.7. Dauer ca. 75 Min., ab 14 Jahren