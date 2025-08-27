Neu in der MVGO: Fahrzeugpositionen von Tram und Bus

Die Mobilitätsapp für München und das Umland bekommt eine neue Funktion: Ab sofort sind die Positionen von Bussen und Trambahnen in der App live zu sehen.

MVG-Vertriebschefin Alexandra Diessner: „Die GPS-basierte Anzeige der Live-Positionen unserer Trams und Busse ist eine sehr gute Ergänzung zur Prognose der Abfahrtszeit in Minuten. Wir bieten unseren Fahrgästen damit eine zusätzliche Möglichkeit, abzuschätzen, wann ihr Fahrzeug abfährt. Wir werden die Funktion künftig noch erweitern.“

Sabine Effner, stellvertretende Mobilitätsreferentin: „Mobilität muss einfach, zuverlässig und komfortabel zu nutzen sein. Das fängt schon bei der Reiseplanung an. Mit der neuen Anzeige der Live-Positionen in der MVGO werden Fahrtauskünfte transparenter und die Nutzung von Bus und Tram für die ÖPNV-Reisenden in München verlässlicher.“

Die Live-Ansicht der Fahrzeuge auf der Karte öffnet sich bei der Auswahl einer konkreten Abfahrt, für die die Live-Position verfügbar ist. Zu erkennen ist das an dem Signal-Zeichen in der rechten Ecke der Liniennummer.

Bei der Auswahl einer entsprechenden Abfahrt öffnet sich die Kartenansicht mit der Live-Position des Fahrzeugs. Im unteren Bereich des Bildschirms erscheint das Linienband mit den bereits zurückgelegten sowie den noch anstehenden Haltestellen.

Im nächsten Schritt ist geplant, die Live-Position auch in die Verbindungssuche zu integrieren. Außerdem soll künftig auch die Live-Position der S-Bahn und von Regionalbussen angezeigt werden. Zunächst liegt der Fokus auf einer guten Datenqualität, weshalb sich im ersten Schritt die Anzeige auf Bus und Tram beschränkt. Eine Live-Anzeige der U-Bahn ist nicht möglich, da die technischen Voraussetzungen dafür nicht gegeben sind.