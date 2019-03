Neuaubing: Tote Person auf Baustelle aufgefunden

In den Mittagsstunden des Dienstag, 05.03.2019, bemerkten Mitarbeiter einer Baufirma in einem Schlammbecken einer Kiesgrube in der Bodenseestraße eine menschliche Gestalt und verständigten daraufhin umgehend über den Notruf 110 die Polizei.

Nachdem der Leichnam durch die Feuerwehr München geborgen worden war, konnte die Person als ein 27-Jähriger aus dem südöstlichen Landkreis Fürstenfeldbruck identifiziert werden. Die Auffindesituation ergab keine Anhaltspunkte für eine Gewalttat.

Eine von der Staatsanwaltschaft München angeordnete und durchgeführte Obduktion ergab ebenfalls keine Hinweise für eine Straftat.

Die Ermittlungen zum mutmaßlichen Unfallgeschehen werden durch das Kommissariat 12 (Todesermittlungen) geführt und dauern an.