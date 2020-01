Neubeginn im Asam Schlössl München

Barbara und Shane McMahon werden die neuen Wirte im Asam Schlössl in Thalkirchen. Ab September 2020 lädt das Paar mit seinem erfahrenen Gastroteam in die traditionsreiche Wirtschaft. Freuen dürfen sich die Gäste schon jetzt auf eine frische bayerische Küche mit einem gewissen Twist, auf spannende Ideen fürs Restaurant, den Biergarten sowie die zahlreichen Eventräumlichkeiten im renovierten Asam Schlössl.

Am 18. Dezember 2019 ging eine Ära zu Ende: Nach 26 Jahren verabschiedete sich mit Birgit Netzle eine ebenso engagierte wie erfolgreiche Wirtin aus dem Asam Schlössl in Thalkirchen. Unter den Augustiner Wirtschaften nimmt das traditionsreiche Haus eine besondere Bedeutung ein – und wird dies auch in der Zukunft unter den neuen Pächtern tun. Ab September 2020 werden Barbara und Shane McMahon, bekannt aus Shane’s Restaurant im Dreimühlenviertel, Restaurant, Biergarten und die zahlreichen Veranstaltungsräume im Asam Schlössl betreiben.

„Unser Ziel ist es, mit dem Asam Schlössl einen lebendigen Ort zu schaffen, an dem sich die unterschiedlichsten Menschen begegnen können,“ erklärt Barbara McMahon. Entweder bei Kaffee und Kuchen, bei einem Bier und Brotzeit oder aber bei einer frischen bayerischen Küche, die immer mit einem gewissen Extra daherkommen wird. Schweinsbraten und Jakobsmuscheln, beides wird im Asam Schlössl möglich sein. „Wer mich kennt, weiß, dass das Grillen eine meiner ganz großen Leidenschaften ist“, sagt Shane McMahon. Das werden die Gäste in Zukunft nicht nur im Restaurant, sondern vor allem auch im Biergarten-Bereich des Asam Schlössls spüren. Für die Qualität im Lokal sorgt dabei nicht nur das erfahrene Gastroteam um Shane McMahon, auch der Fokus auf ausgewählte regionale Lieferanten sowie saisonale Produkte wird in der Küche den Unterschied ausmachen.

Doch nicht nur beim Essen und Trinken werden die McMahons neue Akzente setzen, auch im Eventbereich wird das Angebot im Asam Schlössl erweitert – inhaltlich und kulinarisch. Letzteres wird ab September durch die dann vollständig renovierten Küchenbereiche ermöglicht. „Wir werden Veranstaltungen, egal ob für Firmen oder Privatkunden, ohne Probleme mit verschiedenen Menüs, einem Flying Buffet oder Fingerfood begleiten können“, erklärt Barbara McMahon.

Mit dem Neuanfang im Asam Schlössl geht für Barbara und Shane McMahon zugleich der Abschied von Shane‘s Restaurant einher. „Als wir über das Angebot nachgedacht haben, haben wir schnell gemerkt, wie viele Ideen wir für eine spannende Küche und besondere Events haben und wie groß die Lust ist, diese Ideen umzusetzen“, ergänzt Shane McMahon. Bis Ende Juli 2020 wird Shane‘s Restaurant offen haben. Am 1. September 2020 werden die McMahons dann ein neues kulinarisches Kapitel der mehr als 180-jährigen Geschichte der Gastwirtschaft im Asam Schlössl schreiben.

Reservierungen ab September 2020 nehmen Barbara und Shane McMahon schon jetzt unter info@asamschloessl.de entgegen.