Neue Abenteuer und unvergessliche Reiseerlebnisse – Tourismusministerin Kaniber bei Eröffnung der f.re.e in München

Frühling und Sommer, der nächste Urlaub, sportliche Aktivitäten in der Natur – davon träumt so mancher während der kalten, mitunter grauen Februartage. In München sorgt jetzt die jährlich stattfindende Reise- und Freizeitmesse f.re.e für einen Vorgeschmack auf wärmere Tage, weckt Lust auf mehr. Dazu Tourismusministerin Michaela Kaniber bei der offiziellen Eröffnung der f.re.e. auf dem Messegelände München: „Die f.re.e ist immer ein Erlebnis. Auch in diesem Jahr zeigt diese Messe wieder einmal: Bayern ist ein absoluter Gästemagnet – und das mit gutem Grund! 2024 war ein Rekordjahr – so viele Gäste wie noch nie haben unser wunderschönes Bayern besucht!“

Die f.re.e ist Bayerns größte Reise- und Freizeitmesse. Seit 1970 zieht sie Jahr für Jahr mehr Besucher in die Landeshauptstadt; 2024 waren es rund 147.000. Neben zahlreichen Regionen und Veranstaltern aus dem touristischen Angebot der Länder präsentieren sich auch Sport- und Freizeitartikelhersteller. Eine Besonderheit der f.re.e ist, dass viele der vorgestellten Sportarten auf der Messe direkt ausprobiert werden können, zum Beispiel Tauchen, oder Klettern und es kann sogar ein Mountainbikeparcours absolviert werden.

Offizielle Partnerregion der f.re.e 2025 ist der Bayerische Wald, der sich mit einem Füllhorn an Möglichkeiten für Naturliebhaber, Familien und Entspannungssuchende präsentiert. „Der Bayerische Wald ist für mich Natur pur und bietet echte Erholung! Hier gibt’s Wald, wie er ursprünglicher nicht sein könnte – allen voran: der Nationalpark. Der Bayerische Wald war Deutschlands allererster Nationalpark. Er ist 1970 entstanden und wir sind stolz darauf, dass wir auch in diesem Punkt Vorreiter und leuchtendes Beispiel für den Rest der Republik waren. Hier lassen sich sogar seltene Wildtiere wie Luchs, Otter oder Auerhahn beobachten.“

Als Geheimtipp des Jahres 2025 erachtet Tourismusministerin Kaniber die Landesgartenschau in Furth im Wald. Vom 22. Mai bis 5. Oktober gibt es dort Natur, Kunst und Kultur – mitten in der Drachenstadt! Denn seit mehr als 500 Jahren wird in Furth im Wald symbolisch der Drache erlegt. Der Ursprung dieses ältesten deutschen Volksschauspiels liegt in der St.-Georgs-Legende. „Der Bayerische Wald bietet einfach alles, was das Urlauberherz begehrt. Wer es aktiv mag, ist auf den Wander- und Radwegen vor Ort goldrichtig. Und für Familien gibt’s Abenteuer pur – von Hochseilgärten bis zu Wildparks. Einfach eintauchen und genießen“, so die Ministerin.

Die Reise- und Freizeitmesse f.re.e. lockt in diesem Jahr mit Themenbereichen wie Reisen, Caravaning & Camping, Fahrrad, Wassersport, aber auch Outdoor und Fitness. Vom 19. bis 23. Februar 2025 präsentieren sich den Besuchern in acht Hallen der Messe München mehr als 1.000 Aussteller aus über 50 Ländern. Im Rahmen von Bayerns größter Reise- und Freizeitmesse können sich Besucher auf zahlreiche Aktionsflächen sowie viel Inspiration rund ums Reisen und die Freizeit freuen. Tickets und weitere Informationen finden sich unter www.free-muenchen.de.