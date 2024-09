Neue Auflage des Münchner Radlstadtplans erschienen

Der beliebte Münchner Radlstadtplan ist in überarbeiteter Form in seiner 14. Auflage erschienen. Gegenüber der letzten Version aus dem Jahr 2020 wurden nicht nur die aktuellen Verbesserungen der Radverkehrsinfrastruktur eingearbeitet, sondern auch die Planrückseite mit hilfreichen Informationen zum Thema Radfahren in München aufgewertet. Der Plan zeigt jetzt noch übersichtlicher alle Radverbindungen der Landeshauptstadt auf einen Blick. Doch nicht nur das: Zusätzlich bietet er nützliche Informationen, etwa zum Radwegenetz, zu den Forst- und Feldwegen, Fahrradstraßen und freigegebenen Einbahnstraßen sowie zu den ausgeschilderten Fahrrad-Hauptrouten. Neu in dieser Version: Alle Standorte der öffentlichen Service-Stationen und Luftpumpen sind hinterlegt. Auf der Rückseite des Plans sind nun nach Themenblöcken sortierte Inhalte zum Thema Radfahren in München grafisch aufbereitet. So wird beispielsweise darüber aufgeklärt, welches Lichtsignal für Radfahrende an einer Ampel gilt, wie Verbesserungsvorschläge zum Radverkehrsnetz mitgeteilt werden können oder nach welcher Logik das Münchner Radnetz angelegt ist.

Der neue Münchner Radlstadtplan ist kostenlos unter anderem in der Stadt-Information am Marienplatz sowie bei Veranstaltungen des Mobilitätsreferats erhältlich. Zusätzlich kann die Online-Version des Radlstadtplans im GeoPortal unter geoportal.muenchen.de/portal/radlstadtplan aufrufen werden.