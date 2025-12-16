Neue Bahnüberführung: Sperrung des Fuß- und Radwegs an der Dachauer Straße

Sperrung vom 7. Januar bis 2. März 2026 • Grund sind Arbeiten für die Grundwasserwanne und Leitungsverlegungen

Die Deutsche Bahn (DB) erneuert die Eisenbahnüberführung über die Dachauer Straße in Moosach umfassend. Für die nächsten Bauschritte muss der Fuß- und Radweg vom 7. Januar bis 2. März 2026 nochmals vollständig gesperrt werden. Die Sperrung ist notwendig, weil die DB weitere Bauteile für die Grundwasserwanne herstellt und parallel die Stadtwerke München Leitungen verlegen müssen. Beides sind zentrale Voraussetzungen für den späteren Ausbau der Unterführung und können nur in einem kurzen, koordinierten Zeitraum durchgeführt werden.

Umleitungen während der Sperrung

Für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrende stehen während der Sperrung folgende Alternativrouten zur Verfügung:

Westlich: Unterführung am Bahnhof Moosach (Rad schiebend)

Östlich: Unterführung Liegnitzer Straße (für Radfahrende befahrbar)

Alle angrenzenden Häuser bleiben während der gesamten Sperrzeit erreichbar.

Nach aktuellem Stand wird die Unterführung ab dem 3. März 2026 wieder wie gewohnt für den Fuß- und Radverkehr geöffnet sein. Kurzfristige Anpassungen im Bauablauf lassen sich jedoch bei einem Projekt dieser Größenordnung sowie aufgrund der unklaren Witterungsverhältnisse im Bauzeitraum nicht vollständig ausschließen.

Die DB und die Landeshauptstadt München gestalten den gesamten Kreuzungsbereich an der Dachauer Straße bis Ende 2026 neu. Dafür wird die Straße tiefergelegt, um die Durchfahrtshöhe für Fahrzeuge zu erhöhen. Die bestehende, ursprünglich 1907 errichtete Brücke wird verlängert, und die Unterführung verbreitert. Künftig werden getrennte Geh- und Radwege sowie eine bis unter die Brücke reichende Abbiegespur möglich sein.

Aufgrund des Umfangs der Baumaßnahmen bleibt die Dachauer Straße zwischen der Breslauer Straße und der Gröbenzeller/ Moosburger Straße bis Ende 2026 für den motorisierten Individualverkehr gesperrt. Die DB und die Landeshauptstadt München investieren gemeinsam 13 Millionen Euro in das Projekt. Die Maßnahme wird durch die Europäische Union kofinanziert und ist Teil eines umfassenden Modernisierungsprogramms der Deutschen Bahn.