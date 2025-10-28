Neue Boulderanlage am Westbad in Pasing

Das Baureferat (Gartenbau) hat südöstlich des Westbads in Pasing eine neue Boulderanlage errichtet. Die Initiative für den Bau der Sportanlage geht auf einen Antrag des Bezirksausschusses zurück. Die Arbeiten begannen im April und umfassten neben der attraktiven Kletterlandschaft auch Geländemodellierungen, Findlinge sowie Baum- und Gehölzpflanzungen und Aufenthaltsangebote, die zum Verweilen einladen. Für die Planung wurde das Fachwissen der Initiative „Kraxlkollektiv“ des Deutschen Alpenvereins herangezogen. Dadurch wurde sichergestellt, dass die Boulderanlage den Bedürfnissen und Wünschen der zukünftigen Nutzer*innen gerecht wird.

Auf einer Fläche von etwa 450 Quadratmetern entstand der Boulderblock vom Typ „Aussteiger“, der sowohl Einsteiger*innen als auch erfahrenen Kletter*innen gerecht wird. Die drei Meter hohe Anlage bietet vier unterschiedlich große und farbige Quader, die in verschiedenen Neigungswinkeln miteinander verbunden sind. Diese Quader „schweben“ auf Stahlstützen knapp über dem Boden und schaffen so eine Vielzahl an Klettermöglichkeiten, darunter große Dachflächen mit extremen Überhängen, leicht überhängende Wandflächen sowie geneigte Boulderflächen. Die Boulderquader ermöglichen das felsklettertypische Aussteigen, was auch der Namensgebung der Anlage zugrunde liegt. Der freistehende Block besteht aus rund 350 Kletterpaneelen und -griffen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Sie sind von allen Seiten bekletterbar und stehen auf stoßdämpfendem Untergrund. Eine Informationstafel bietet Einblicke in die Welt des Boulderns und vermittelt grundlegende Techniken, Routenführungen sowie Sicherheitsaspekte.

Dank der Geländemodellierung fügt sich die Boulderanlage harmonisch in die umgebende Grünanlage ein. Die auffälligen roten, orangen und gelben Blöcke sind dabei ein echter Blickfang. Zwei Bänke sowie mehrere Findlinge, ergänzt durch zwei neu gepflanzte Bäume und Sträucher, laden Besucher*innen zum Rasten und Zuschauen ein.

Baureferentin Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer: „Diese neue Boulderanlage in Pasing ist beispielhaft für die Förderung von Sport und Freizeitgestaltung der Landeshauptstadt München. Große und kleine, junge wie ältere Kletterbegeisterte finden hier eine erstklassige Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu testen und zu verbessern.“