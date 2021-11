Neue Boutique des Wiener Labels „Bellas“ im Zentrum von München

Von Wien nach München – hinein in das traditionsreiche Handelszentrum mitten in München: Jeannette Mang, bis letztes Jahr hauptberuflich noch erfolgreiche Hochzeits- und Eventmanagerin hat nun ihr zweites Standbein, ein exklusives Schuhlabel für klassisch, elegante Schuhe in der Corona-Zeit ausgebaut und expandiert von Wien nach München.

2020 wagte sie bereits in Wien den Schritt vom Onlineshop in den stationären Handel und feierte das Opening ihrer Boutique im Zentrum von Wien.

Nun gibt es auch für die Münchner Kundinnen endlich die Möglichkeit, die Schuhe nicht mehr nur online zu kaufen, sondern in dem frisch renovierten und geschmackvoll eingerichteten Geschäftslokal in der Fürstenfelder Strasse 12 das große Sortiment zu probieren und sich von der Qualität zu überzeugen.

Feinste italienische Schuhe in großartiger Qualität

Was alle Schuhe von Anfang an gemeinsam haben: Sie werden für BELLAS von Hand in Italien und Spanien in familiengeführten Manufakturen angefertigt. „Weil Handarbeit und Qualität für uns hohe Werte darstellen, sind die Kreationen immer nur limitiert verfügbar“, so Mang. Das Signature-Produkt von BELLAS sind die beliebten Tassel-Loafer in vielen verschiedenen Farben und Kombinationen. Für den Herbst warten farbenfrohe und klassische Chelseaboots auf die Damen und Herren, sowie eigenes entworfene Loafer-Modelle mit großen Samtschleifen, Glitzer-Ballerina und Furlane, eine Schuhspezialität aus Norditalien. In der aktuellen Kollektion sind nun auch sportlich-elegante Wildleder-Sneaker vertreten, für den sportlichen Chic.

Darüber hinaus wird auch ein fein ausgewähltes Sortiment an diversen Accessoires angeboten – wie z.B. der passende Schmuck der österreichischen Designerin Maschalina Borodin, Taschen der deutschen Manufaktur „Stilstück“ und auch argentinische Polo-Gürtel sowie feine Cashmereschals aus der Mongolei.

Regelmäßig finden Pop up Events mit heimischen Designer/innen und lokalen Anbietern in dem geschmackvollen Geschäftlokal statt. An den Adventswochenenden wird es so z.B. ein Event mit Insa Lachauer von The Salonette Collection, Victoria von Doderer von It’s Alippa oder Katharina Schön von Belts & Co geben.

Mehr unter bellas-vienna.at