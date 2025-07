Neue Brücke, kurze Wege: Fußgänger-Überführung am Ostbahnhof in Betrieb

Vorbereitung für Bau der neuen Tiefstation Ostbahnhof für die 2. Stammstrecke • Seit Anfang Juli sorgt eine bauzeitliche Überführung für direkten Zugang aus dem Werksviertel

Die DB InfraGo hat eine neue Personenüberführung am Münchner Ostbahnhof in Betrieb genommen. Sie stellt während der Bauarbeiten für die neue unterirdische Station Ostbahnhof, die im Rahmen des Großprojektes 2. Stammstrecke entsteht, eine wichtige Verbindung her: Reisende aus dem Werksviertel erreichen direkt und ohne große Umwege die Bahnsteige der S-Bahn sowie des Regional- und Fernverkehrs. Für die Querung des Stadtteils steht weiterhin auch die Fahrradunterführung zur Verfügung. Die DB informiert Reisende mit einer angepassten Wegeführung vor Ort.



Mit der neuen Brücke sichert die DB InfraGo die Erreichbarkeit des wichtigen Knotenpunkts Ostbahnhof auch während der umfangreichen Bauarbeiten. Die Überführung wird bis zur Fertigstellung der unterirdischen Station im Einsatz sein. Anschließend wird wieder die ursprüngliche Unterführung genutzt.



Mit der zweiten Stammstrecke entsteht das modernste S-Bahn-System Deutschlands. Dafür baut die DB InfraGo eine zweite S-Bahn-Stammstrecke auf rund zehn Kilometern und in bis zu 48 Metern Tiefe zwischen Laim und Leuchtenbergring. Zudem baut das Unternehmen fünf Bahnhöfe neu oder um, stärkt die S-Bahn-Außenäste, führt neue Regional-S-Bahnlinien ein, baut neue Stellwerke und sorgt für eine bessere Flughafenanbindung. Die DB InfraGo wird das Projekt nach derzeitiger Planung zwischen 2035 und 2037 in Betrieb nehmen.