Neue Erdgaspreise für Haushalts- und Gewerbekunden zum 1. Januar 2019

Die SWM Versorgungs GmbH erhöht zum 1. Januar 2019 die Erdgaspreise für ihre Münchner Haushalts- und Gewerbekunden. Der Schritt ist notwendig geworden, da die Energiepreise, damit auch die für Erdgas, an den Rohstoffmärkten stark gestiegen sind. Konkret zahlt der Münchner Durchschnittshaushalt ab Januar dann 5,75 Euro pro Monat* mehr. Das entspricht einer Erhöhung um rund 6,5 Prozent.

Über Preise und Einsparmöglichkeiten, etwa durch Tarifwechsel, informieren die SWM alle Kundinnen und Kunden schriftlich. Fragen beantwortet der Kundenservice am Tele-fon (0800 796 796 7, kostenfrei innerhalb Deutschlands), per E-Mail (preisinfo@swm.de) sowie persönlich im Kundencen-ter in der SWM Zentrale und im SWM Shop am Marienplatz.

Werbung / Anzeige

Weniger zahlen mit Online-Tarifen

Die günstigsten SWM Angebote für Erdgas und Strom sind die Online-Tarife. Die Abwicklung läuft digital, die Kostenvorteile gehen direkt an die Kundinnen und Kunden. Sparen durch richtiges Heizen und Lüften Stoßlüften sorgt im Winter für ein gesundes Wohnklima und spart Heizkosten. Mehr Tipps zum Heizen und Lüften gibt es auf www.swm.de/energiesparen. Die Energieberater in der SWM Zentrale stehen Kundinnen und Kunden auch persön-lich mit Rat zur Seite. Kontakt: 0800 796 796 0 (kostenfrei innerhalb Deutschlands) oder energieberatung@swm.de.

* Verbrauch: 20.000 kWh/Jahr im Vertrag M-Erdgas M. Trotz der Erhöhung sind das immer noch 76 Euro pro Jahr weniger als vor fünf Jahren.