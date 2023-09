Neue Fahrtreppen für die U4/U5: Odeonsplatz für acht Wochen nur eingeschränkt erreichbar

Die Stadtwerke München (SWM) und die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) setzen ihr Programm zur Modernisierung der Fahrtreppen der Münchner U-Bahn fort. Von Mittwoch, 4. Oktober bis Anfang Dezember werden am U4/U5-Bahnhof Odeonsplatz drei Fahrtreppen erneuert.

Die Fahrtreppen OU21, OU22 und OU23 verbinden den Bahnsteig auf östlicher Seite (Fahrtrichtung Lehel) mit dem Zwischengeschoss (Ausgänge C-F: Odeonsplatz, Residenzstraße, Theatinerstraße) und haben nach 37 Betriebsjahren das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Daher werden die drei Fahrtreppen erneuert und sind vorübergehend nicht nutzbar.

Der Bahnsteig U4/U5 ist in dieser Zeit nur über den Bahnsteig der U3/U6 sowie das nördliche Zwischengeschoss in der Brienner Straße (Ausgang G/H) erreichbar.

Kein Halt in Richtung Karlsplatz (Stachus)

Bis voraussichtlich Freitag, 1. Dezember, können nur die Züge in Richtung Neuperlach Süd beziehungsweise Arabellapark am Odeonsplatz halten. Die Züge in Richtung Laimer Platz beziehungsweise Westendstraße/Theresienwiese müssen den Bahnhof ohne Halt passieren.

Fahrgäste, die vom Bahnhof Lehel kommende den Odeonsplatz erreichen wollen, fahren bis zum Karlsplatz (Stachus) und steigen dort in einen Zug der Gegenrichtung, der dann am Odeonsplatz hält. Fahrgäste, die vom Bahnhof Odeonsplatz in Richtung Karlsplatz (Stachus) fahren wollen, nehmen einen Zug in Richtung Neuperlach Süd bzw. Arabellapark und steigen am Bahnhof Lehel in einen Zug der Gegenrichtung.

Einseitige Sperrung wegen Logistik und Sicherheit

Der Bahnhof muss zur Lagerung der Bauteile aus Platzgründen sowie zur Sicherheit der Fahrgäste auf einer Seite gesperrt werden. Insgesamt werden die alten Fahrtreppen in 18 Einzelteile zerlegt und vom Bahnhof abtransportiert sowie 18 neue Teile angeliefert. Wegen der baulichen Situation ist das nicht über die Oberfläche, sondern nur über die Schiene in der nächtlichen Betriebsruhe der U-Bahn möglich. Eine abschnittsweise Erneuerung der einzelnen Fahrtreppen ist aus technischer und logistischer Sicht nicht möglich.

Voraussichtlich von Samstag, 2. Dezember, bis Mittwoch, 6. Dezember, werden noch Restarbeiten durchgeführt – es können aber bereits wieder alle Züge am Bahnhof halten.

2023 insgesamt 25 neue Treppen für die Münchner U-Bahn

Im laufenden Jahr haben SWM und MVG bereits 14 Fahrtreppen erneuert. Nach der Erneuerung am Odeonsplatz folgen bis Ende des Jahres noch acht weitere Fahrtreppen ohne Einschränkungen im Betrieb.

Die genaue Lage und der Betriebsstatus von Aufzügen und Rolltreppen ist auf der Webseite www.mvg-zoom.de abrufbar.