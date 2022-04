Neue Gestaltung des Sendlinger-Tor-Platzes

Seit März 2017 schon wird der U-Bahnhof Sendlinger Tor saniert. Alle drei Ebenen werden modernisiert und erscheinen künftig in strahlenden Farben statt tristem Grau. Bis 2023 werden die Arbeiten abgeschlossen sein – dann soll auch an der Oberfläche alles ganz anders aussehen als bisher. Geplant sind breite Radwege mit Sicherheitsabstand und viel Aufenthaltsqualität für die Menschen in unserer Stadt. Dafür gibt es weniger Spuren für Autos und Lastwagen.

Am Oberanger kann auf beiden Seiten Platz für breite und sichere Radwege geschaffen werden. Autofahrende können wie jetzt während der Baustellenzeit geregelt geradeaus in die Lindwurmstraße und nach rechts in die Sonnenstraße fahren. Für das Linksabbiegen steht künftig die Straße „An der Hauptfeuerwache“ zur Verfügung. In der Gegenrichtung ist eine Spur ausreichend. In der Sonnenstraße wird der Radweg entlang des Platzes auf 2,80 Meter verbreitert, wie im Beschluss zum Altstadt-Radlring verankert.

In der Sonnenstraße und Lindwurmstraße entstehen sichere Lösungen für den Rad- und Fußverkehr. Diese sind allerdings als Provisorien gestaltet, so dass sie sich später flexibel in die Umsetzung des Radentscheids in der Lindwurmstraße, des Altstadtradl-Rings und des Boulevards Sonnenstraße einfügen können.

Dazu sagt SPD-Stadtrat Andreas Schuster:

„Am Sendlinger-Tor-Platz modernisieren wir nicht nur den Untergrund, sondern verschönern auch die Oberfläche. Das bringt mehr Aufenthaltsqualität. Gleichzeitig schaffen wir mehr Sicherheit im Verkehr, indem wir die Bereiche für Fußgänger*innen, Radelnde, Auto und Bus klar trennen. Für die Sonnenstraße und Lindwurmstraße realisieren wir tragfähige Provisorien, bis wir hier die Ziele des Beschlusses zum Radentscheid-München, der autoarmen Altstadt und des Boulevards Sonnenstraße umsetzen. So haben wir schnell sichere Lösungen, ohne uns künftige Entwicklungen zu verbauen.“