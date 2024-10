Neue Gleise und Signale: Ersatzverkehr bei S6, S8 und Werdenfelsbahn

Bauarbeiten in Westkreuz und auf der Strecke nach Weßling • Busersatzverkehr für Fahrgäste mit Expresslinien • Auch Werdenfelsbahn ist betroffen

Die Deutsche Bahn baut für eine Starke Schiene im Knoten München, darunter auch im Bereich Westkreuz sowie an mehreren Stellen entlang der S8. In den Abschnitten zwischen Westkreuz und Freiham sowie zwischen Gilching und Steinebach erneuert die DB insgesamt 6,3 Kilometer Gleise, knapp 13000 Schwellen, mehr als 13000 Tonnen Schotter sowie fünf Weichen. Außerdem macht die DB die Strecke zwischen Westkreuz und Freiham durch zehn neue Signale fit für einen flexibleren S-Bahn-Verkehr. Dafür errichtet die DB während der aktuellen Bauphase Fundamente, Kabeltröge und sieben Gleisquerungen. Ab voraussichtlich Ende 2025 können Züge die Gleise dann einfacher in beide Richtungen befahren, was insbesondere bei Bauarbeiten oder Störungen vorteilhaft ist.

Ersatzverkehr auf den Linien S6 und S8 sowie auf der Werdenfelsbahn

Durch die Bauarbeiten kommt es von Freitagabend, 18. Oktober, durchgehend bis Montagfrüh, 4. November, zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Auf den S-Bahn-Linien S6 und S8 besteht im gesamten Zeitraum Ersatzverkehr mit Bussen, der Regionalverkehr wird bis einschließlich 26. Oktober durch Busse ersetzt. Die Details:

Die S6 wird im gesamten Zeitraum zwischen Pasing und Gauting durch Busse im 20-Minuten-Takt ersetzt, die an allen Stationen halten. An Schultagen fahren zwischen Westkreuz und Gauting zeitweise zusätzliche Busse, die den Ersatzverkehr in diesem Abschnitt auf einen 10-Minuten-Takt verdichten. Zwischen Gauting und Tutzing fährt die S6 regulär, es kommt lediglich in den beiden Nächten 21./22. und 22./23. Oktober zu Ausfällen einzelner Fahrten.

Die Werdenfelsbahn wird bis einschließlich 26. Oktober zwischen München und Starnberg durch Busse ersetzt. Für Fahrgäste sind Expressbusse unterwegs, die zwischen München Hbf und Starnberg nur an der Donnersbergerbrücke halten. Dort besteht Anschluss zu den S-Bahnen von/nach M.-Pasing (Linie S3, S4, S6 und S8).

Auf der S8 fahren im gesamten Zeitraum keine S-Bahnen zwischen Pasing und Herrsching. Ersatzweise sind Busse im 20-Minuten-Takt unterwegs, die an allen Stationen außer in Harthaus halten. Zwischen Pasing und Germering-Unterpfaffenhofen (an Schultagen zeitweise ab/bis Weßling) besteht durch zusätzliche Busse mit Halt an allen Stationen einschließlich Harthaus ein dichter 10-Minuten-Takt. Zusätzlich fahren alle 20 Minuten Expressbusse, die zwischen Pasing und Herrsching nur in Gilching-Argelsried, Neugilching und Weßling halten und die Fahrtzeit damit um 25 Minuten verkürzen.

Am Westkreuz befinden sich die Haltestellen je nach Linie an unterschiedlichen Orten. Für die S8 hält der Ersatzverkehr an der MVG-Bushaltestelle Westkreuz, für die S6 halten die Busse an der MVG-Bushaltestelle Heimburgstraße.

DB informiert über Fahrplanänderungen

Alle geänderten Fahrpläne sind in der Online-Fahrtauskunft enthalten. Wer seine Fahrt mit ÖPNV-Apps, auf der Webseite oder am Automaten plant, bekommt automatisch die beste Verbindung. Details finden sich außerdem unter s-bahn-muenchen.de/baustellen sowie bauinfos.deutschebahn.com. Zusätzlich informieren Aushänge an Stationen sowie das Fahrgastfernsehen über die Bauarbeiten. An ausgewählten Stationen unterstützen DB-Mitarbeitende die Fahrgäste und stehen als Ansprechpartner zur Verfügung. Für Fragen steht der Kundendialog der S-Bahn München täglich von 6 bis 22 Uhr unter (089) 55 89 26 65 zur Verfügung.