Neue Grundschule für Harlaching

Auf dem Areal der Klinik Harlaching entsteht eine dreizügige Grundschule mit Mensa und Doppelsporthalle. Der zugehörige Bebauungsplan mit Grünordnung ist im heutigen Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung vom Stadtrat als Satzung beschlossen worden und hat damit einen entscheidenden Schritt in Richtung Realisierung genommen.

Die neue Schule wird an der Ecke Seyboth-/ Theodolindenstraße errichtet. Geplant ist ein sehr kompaktes, fünfgeschossiges Gebäude mit integrierter Doppelsporthalle und Tiefgarage. Teile des Dachs werden als Pausenhof und Freisportflächen genutzt. Es ist vorgesehen, die Fassaden- und Dachflächen so weit wie möglich zu begrünen und neue Bäume entlang von Seyboth- und Theodolindenstraße zu pflanzen. Die Sporthalle soll außerhalb der Schulzeiten auch für weitere Nutzergruppen wie örtliche Vereine zur Verfügung stehen. Das Planungsgebiet umfasst zudem im Bestand ein Wohnheim für Klinikpersonal, das durch den Bebauungsplan planungsrechtlich gesichert wird.

Das über 14 Hektar große Klinikgelände Harlaching wird gemäß Masterplan von 2020 in mehreren Bauphasen zu einem lebendigen Klinik- und Medizinstandort entwickelt. Der Grundschulneubau auf dem Areal soll die Grundschule Rotbuchenstraße entlasten und die wohnortnahe Schulversorgung sichern. Die neue Schule wird voraussichtlich 2027 in Betrieb gehen.

Weitere Informationen unter https://stadt.muenchen.de/infos/grundschule-harlaching.html.