Neue Öffnungszeiten am Weihnachtsmarkt am Chinesischen Turm

Am Montag geht’s wieder los: Turmbläser, Glühwein, Weihnachtsstimmung am Weihnachtsmarkt am Chinesischen Turm!

Für alle Weihnachtsmarkt-Fans gibt es in diesem Jahr eine besondere Überraschung: Von Donnerstag bis Samstag haben die Gastro-Stände und die Eisstockbahn noch länger geöffnet.

Das bedeutet: Glühwein trinken und Eisstockschießen jetzt bis 22 Uhr! Oh du Fröhliche!

Außerdem neu: Freude schenken leicht gemacht mit dem Weihnachtsmarkt-Gutscheinen!

Ob Glühwein/Punsch, Kaiserschmarrn oder Bratwurst: Die Voucher können online unter haberl.de/gutscheine oder direkt vor Ort an der Maroni-Hütte erworben werden.

Alle unsere Termine für Moritaten, Eisstock-Gaudi, das Kinderprogramm etc. finden Sie auf der Website oder auf der Facebook-Seite.

Der Weihnachtsmarkt am Chinesischen Turm im Überblick:

Öffnungszeiten:

täglich von 27. November bis 23. Dezember 2017 ê Montag bis Freitag: 12 bis 20:30 Uhr ê Samstag und Sonntag: 11 bis 20:30 Uhr ê Glühwein und Eisstock von Donnerstag bis Samstag bis 22 Uhr!

Kinderprogramm:

Kinderkarussell: täglich

täglich Märchen-Rallye: täglich

täglich Eisstocktraining: Dienstags und sonntags

Dienstags und sonntags Lese-Oma, Schreiner-Opa: Dienstag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag von 11:30 bis 18:30 Uhr

Dienstag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag von 11:30 bis 18:30 Uhr Nikolaus-Besuch: 12, 6.12. und jedes darauffolgende Wochenende

12, 6.12. und jedes darauffolgende Wochenende Eisstock-Training für Kinder: Dienstags von 16:30 Uhr und sonntags von 11 bis 12 Uhr, kostenlos, gerne gegen Spende für den Förderverein

Tradition & Unterhaltung:

Eisstock-Gaudi-Tag: Samstag, 2. Dezember; Der Förderverein „Freunde des Deutschen Eisstock-Verbandes e.V.“ gestaltet den Tag, u.a. mit kostenlosen Trainings für Jung und Alt

Samstag, 2. Dezember; Der Förderverein „Freunde des Deutschen Eisstock-Verbandes e.V.“ gestaltet den Tag, u.a. mit kostenlosen Trainings für Jung und Alt Eisstockschießen: täglich; Donnerstag bis Samstag jetzt bis 22 Uhr, Preise & Reservierung

täglich; Donnerstag bis Samstag jetzt bis 22 Uhr, Preise & Reservierung Turmbläser: täglich von 16 bis 19 Uhr

täglich von 16 bis 19 Uhr Moritaten-Sänger: und 11.12.2017 um jeweils 16 Uhr – schaurig schön!

und 11.12.2017 um jeweils 16 Uhr – schaurig schön! Kutschfahrten: An den Wochenenden

Buden-Betreiber:

Handgemachte Kerzen, Kaschmir-Lack-Malerei, Weihnachtsschmuck, Tischdecken, Honig aus dem Englischen Garten, Schaffell-Produkte, handgemachte Gewürzmühlen, ausgefallener Schmuck, Mützen, Schals, Keramik aus Litauen, handgemachter Christbaumschmuck aus Glas, Kuschel- und Kirschkernkissen, Holzzauber-Produkte, Foto- und Kunstkalender, Lebkuchen, Elfen und Kobolde, Puppen, Seifen, Badezusätze, Mützen und Schals aus Walk, Tee uvm…

Ein Auszug aus dem Speisen- und Getränkeangebot:

Getränke:

Glühwein, Heißer Weißer, Engelstrunk und Eierpunsch

Blutorangenpunsch, Marillenpunsch (alkoholfrei, auch in der Kindertasse erhältlich)

Kaffee, Tee, heiße Schokolade, Limo, Bier, Wasser, Spezi, Apfelschorle

Schnapserl

Speisen:

Neu: Knödelhütte

Knödelhütte Neu: herzhaftes Crêpes mit Speck, Zwiebeln und Käse

herzhaftes Crêpes mit Speck, Zwiebeln und Käse Original Ochsensemmel von der Wiesn

Würstel deluxe: Bratwurst rot und weiß, Haberls Currywurst, Schweinswürstel…

Rahmfleckerl und Käsespätzle

Schupfnudeln mit Kraut

Bratäpfel (Marzipan, Nutella oder Preiselbeere)

Kaiserschmarrn