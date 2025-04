Neue Parkregelung in der Berger-Kreuz-Straße

Voraussichtlich in der Woche von Montag, 28. April, bis Freitag, 2. Mai, werden in der Berger-Kreuz-Straße abschnittsweise absolute Haltverbote eingerichtet, um den Fluss des Busverkehrs der Linien 155 und 199 dort und in der Hofangerstraße zu verbessern und die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Es war dort wiederholt zu Problemen im Begegnungsverkehr und dadurch zu Verkehrsbehinderungen sowie Verspätungen im Busverkehr gekommen.

Das Mobilitätsreferat kommt damit Anregungen der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) und der Bürgerschaft nach. Bereits heute kann in der Berger-Kreuz-Straße aufgrund der geringen Fahrbahnbreite nur auf einer Straßenseite geparkt werden. Durch die Einführung der neuen, einseitigen Haltverbote wird der ruhende Verkehr geordnet und der Verkehrsfluss verbessert. Die neuen Haltverbote in der Berger-Kreuz-Straße geben künftig die Parkseite vor. An den Bushaltestellen oder zur Einrichtung von Busausweichstellen werden vereinzelt beidseitig absolute Haltverbote eingerichtet. Die Haltverbote sind so gewählt, dass möglichst viele öffentliche Parkplätze erhalten bleiben. Die Anwohnenden wurden per Postwurfsendung über die anstehende Anpassung informiert. Sie werden gebeten, die entsprechenden Beschilderungen zu beachten und ihr Fahrzeug gegebenenfalls umzuparken.

Die Maßnahme wurde in Abstimmung mit dem Bezirksausschuss, dem Polizeipräsidium München und der MVG umgesetzt.