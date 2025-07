Neue Sportangebote im Alten Botanischen Garten und am Karl-Stützel-Platz

Anpfiff für das Sportangebot im Alten Botanischen Garten: Oberbürgermeister Dieter Reiter hat gemeinsam mit Polizeipräsident Thomas Hampel, FC-Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Andreas Voelmle, Vorstandsmitglied der Dominik-Brunner-Stiftung, sowie den städtischen Referentinnen Dr. Hanna Sammüller und Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer ein Fußballkleinfeld im Park sowie einen urbanen Skatespot und ein Streetballfeld am benachbarten Karl-Stützel-Platz eröffnet. Den Fußballplatz haben die ersten Sportler*innen direkt im Anschluss beim Eröffnungsturnier „EIN RAUM FÜR ALLE“ getestet. In den kommenden Wochen nehmen 18 Teams daran teil.

Die Sportanlagen, die die Landeshauptstadt München auch mit Unterstützung des FC Bayern Hilfe e.V., der Dominik-Brunner-Stiftung und des Sonderfonds „Innenstädte beleben“ des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr gebaut hat, stehen allen Bürgerinnen kostenlos zur Verfügung. Sie sind Teil eines Maßnahmenpakets, das die Taskforce Bahnhofsviertel auf Initiative von Oberbürgermeister Reiter und unter der Leitung des Kreisverwaltungsreferats geschnürt hat, um die Sicherheit und Aufenthaltsqualität in der Gegend zu verbessern. Das Fußballkleinfeld aus Kunstrasen im Park sowie der urbane Skatespot und das Streetballfeld auf dem Karl-Stützel-Platz bieten den Münchnerinnen neue Freizeitangebote in der Innenstadt.

Das Baureferat (Gartenbau) hat bereits im vergangenen Jahr Gehölze und Bewuchs unter Bäumen im Alten Botanischen Garten massiv zurückgeschnitten. Der Park ist dadurch besser einsehbar und die nun hellere Beleuchtung wirkt noch stärker. Außerdem wurden die Reinigungzyklen erhöht. Anfang des Jahres trat eine Verordnung in Kraft, die das Mitführen und den Konsum von Alkohol und Cannabis sowie das Tragen von Waffen und Messern im Alten Botanischen Garten und seinem Umfeld untersagt. Polizei und Kommunaler Außendienst sind oft präsent und kontrollieren die Einhaltung der Verbote. Bei allen Maßnahmen sind die Mitarbeiter*innen der sozialen Arbeit eingebunden. Die Landeshauptstadt München hat das Budget für Streetwork deutlich aufgestockt.

Als Magnet für die Jugendlichen hat das Baureferat (Gartenbau) einen urbanen Skatespot auf einer Fläche von rund 150 Quadratmetern vor der Großskulptur, dem 30 Metern hohen Ring von Mauro Staccioli, in Abstimmung mit dem Skateboarding e.V. realisiert. Der gut sichtbare, urbane Ort hat das Potenzial, von der Szene gut angenommen zu werden. Außerdem bietet die Anlage den benachbarten Schulen – zum Beispiel dem Städtischen Luisengymnasium – und deren Schülerinnen die Möglichkeit, diese Bewegungsangebote zu nutzen. Auch die neue Streetballanlage von rund 10 x 12 Metern auf dem Karl-Stützel-Platz steht interessierten Nutzerinnen zur Verfügung.

Die Herstellung eines Kleinsportfeldes führt künftig zur Belebung mit neuen Nutzergruppen im denkmalgeschützten Alten Botanischen Garten. Alle realisierten Sportangebote entsprechen immer wiederkehrenden Wünschen aus den verschiedensten Beteiligungen und Bürger*innenanfragen des gesamten Stadtgebietes. Auch inklusives Spielen ist an allen drei Sportangeboten möglich.

Oberbürgermeister Dieter Reiter: „Ich freue mich sehr, dass es unserer Task-Force in enger Zusammenarbeit mit der Münchner Polizei in nur einem Jahr gelungen ist, den Alten Botanischen Garten wieder sicherer und für die Münchnerinnen und Münchner nutzbar zu machen. Mit vielen verschiedenen Maßnahmen, wie zum Beispiel dem Rückschnitt von Bäumen, besserer Beleuchtung, verstärktem Personaleinsatz von Polizei und KAD und polizeilicher Präsenz, haben wir die Situation im Alten Botanischen Garten so verändert, wie sie sein soll: Mit deutlich mehr Aufenthaltsqualität. Damit das so bleibt, haben wir gemeinsam mit dem FC Bayern und der Dominik-Brunner-Stiftung attraktive neue Sportmöglichkeiten geschaffen, wie ein kleines Fußballfeld, einen Basketballplatz, eine Skateranlage. Dieser Kraftakt konnte nur gelingen, weil hier viele Akteure an einem Strang gezogen haben. Deshalb freue ich mich, dass zur Eröffnung am Samstag neben vielen anderen auch Polizeipräsident Thomas Hampel und der Ehrenpräsident des FC Bayern München, Uli Hoeneß, mit dabei waren!“

Kreisverwaltungsreferentin Dr. Hanna Sammüller: „Gemeinsam haben wir viele Mosaiksteinchen gesetzt und damit die Grundlage für eine spürbare Erhöhung der Sicherheit und der Aufenthaltsqualität im Alten Botanischen Garten gelegt. Die enge Zusammenarbeit zwischen Stadt, Polizei und Anliegern ist von entscheidender Bedeutung für die positiven Veränderungen.“

Baureferentin Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer: „Das Baureferat hat die neuen Sportangebote im und um den denkmalgeschützten Alten Botanischen Garten unter anspruchsvollen Rahmenbedingungen binnen weniger Monate realisiert. Das Kunstrasenfußballfeld sowie die Skateranlage und das Streetballfeld auf dem Karl-Stützel-Platz, mit denen wir diesen Stadtraum aufgewertet haben, sind das Angebot an das ganze Quartier und die Stadtgesellschaft.“

Polizeipräsident Thomas Hampel: „Die Sicherheitslage im Alten Botanischen Garten hat sich spürbar verbessert. Mit verstärkter Polizeipräsenz, Videoüberwachung und dank der engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt München konnten wir gemeinsam diese positive Wirkung erzielen. Der Alte Botanische Garten soll nicht nur sicher, sondern auch eine Begegnungsstätte für die Münchnerinnen und Münchner sein.“

FC-Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß: „Wir als FC Bayern wollen nachhaltig bei diesem Projekt im Alten Botanischen Garten wirken. Wir freuen uns, mit einer Spende über 50.000 Euro unseres FC Bayern Hilfe e.V. einen Beitrag zu leisten und möchten uns zudem als Verein auch hier wieder einmal aktiv in die Münchner Stadtgesellschaft einbringen. In diesem Fall durch die Integration in bestehende Initiativen unseres Clubs: Unser Bewegungsförderungsprogramm für Schulen in Zusammenarbeit mit dem Luisengymnasium und die Initiative ,Rot gegen Rassismus‘ – beides unterstützt durch ehrenamtliche Vereinsmitglieder, die sich für eine gute Sache engagieren möchten. Es geht uns um Haltung und Engagement. Mit den Programmen will der FC Bayern Menschen zusammenbringen – das Ziel ist es, öffentliche Räume zu beleben und einen Zugang für alle Menschen zu Sport und Begegnung zu schaffen. Gerade in der heutigen Zeit ist es außerdem immer wichtiger, dass wir uns mit Initiativen wie ,Rot gegen Rassismus‘ gegen Diskriminierung jeder Art positionieren. Was wir brauchen, ist eine Gesellschaft, die sich bewegt – körperlich und im Kopf.“

Andreas Voelmle, Vorstandsmitglied der Dominik-Brunner-Stiftung: „Wir möchten mit unserem Angebot kostenloser Zivilcourage-Seminare für die angrenzenden Schulen das sportliche Fair Play im Park flankieren. Dafür bieten wir sowohl die neuen Kurse unseres Fördervereins in den Klassen als auch unsere pack ma’s Schulungen für Lehrkräfte an.“