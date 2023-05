Neue Stadtbibliothek Riem wird eröffnet

Am Donnerstag, 25. Mai, eröffnen um 10 Uhr Oberbürgermeister Dieter Reiter, Kulturreferent Anton Biebl und Dr. Arne Ackermann, Direktor der Münchner Stadtbibliothek, die neue Stadtbibliothek Riem. Die Räume am Elisabeth-Castonier-Platz 19 beherbergen auf über 700 Quadratmetern mehr als 15.000 Bücher und andere Medien, bieten viele schöne Arbeitsplätze und laden drinnen wie auch draußen im Lesehof zum Verweilen ein. Ein sehr hoher Anteil an Medien für Kinder und Jugendliche, eine Gamingzone, kostenloses WLAN wie in allen Standorten der Münchner Stadtbibliothek und ein breit gefächertes Programm- und Vermittlungsangebot zu Lese-, Sprach-, und Medienkompetenzförderung sowie ein eigenes Eltern-Kind-Zimmer spiegeln die Bedürfnisse der vielen jungen Familien in Münchens zweitjüngstem Stadtviertel.

Als Teil des Quartierszentrums Ost bekommt die Messestadt Riem damit einen Treffpunkt für das junge Stadtviertel. Der Bau der Bibliothek wurde aufgrund einer Riemer Bürgerinitiative realisiert.

Ein buntes Eröffnungsprogramm lädt am 25. Mai zum Entdecken der neuen Räumlichkeiten ein. Es gibt Musik des Kinderchors „Riemer Goldkehlchen“ und des Kinderorchesters „Sägewerk“, ein Kartontheater, Vorlesestunden, einen Eiswagen und die Ballon-Clownin Miss Pitty, Testläufe an den Gaming-Konsolen, eine Ausstellung zur Entstehung der Bibliothek und schließlich um 19 Uhr das Konzert des Jazztrios „Hello Gypsy“ – Rabauken-Jazz mit zwei Gitarren und einem Kontrabass. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht notwendig.

Die Stadtbibliothek Riem ist ebenerdig und verfügt über eine behindertengerechte Toilette.

Mehr Infos für alle Interessierten auf der Webseite der Münchner Stadtbibliothek unter www.muenchner-stadtbibliothek.de/stadtbibliothek-riem.