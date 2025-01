Neue Verkehrsphase bei Sanierungsarbeiten am Karlsplatz (Stachus)

Wie bereits angekündigt (siehe Meldung vom 28.11.2024 „Sanierung am Stachus: Neue Gleise für die Tram und Instandhaltung am U-Bahnhof“) bündeln die Stadtwerke München (SWM) und die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) zwei Sanierungsmaßnahmen im Bereich des Karlsplatz (Stachus). Zum einen wird im Rahmen des Grunderneuerungsprogramms der Münchner U-Bahn ein Bauwerk des U-Bahnhofs Karlsplatz (Stachus) saniert. Parallel werden die darüberliegenden Tramgleise der Linien 19, 21, 27 und 28 erneuert.

Ab Montag, 13. Januar 2025, wird die Einrichtung der Baustelle zwischen den Fahrspuren vorbereitet. Dazu werden in Richtung Lehnbachplatz die Fahrspur zwischen Bayerstraße und Elisenstraße reduziert. Es verbleiben noch zwei Fahrspuren in diesem Abschnitt. Außerdem müssen drei Bäume neben den Tramgleisen in diesem Abschnitt entfernt werden.

Ende Januar werden zusätzlich in Richtung Sonnenstraße die Fahrpuren im Abschnitt zwischen Elisenstraße und Prielmayerstraße reduziert. Auch hier verbleiben zwei Fahrspuren in dieser Richtung.

Schlitzwanddeckelfugensanierung am U-Bahnhof Karlsplatz (Stachus)

Noch bis voraussichtlich Ende Mai 2025 finden die Bauarbeiten bei laufendem Trambetrieb statt. In dieser Zeit werden die Bereiche der Schlitzwanddeckelfuge saniert, die sich im Straßenbereich befinden.

Von Juni bis August wird die Schlitzwanddeckelfuge im Bereich des Grünstreifens, des Straßenbereichs und der Tramgleise instandgesetzt. Um eine zusätzliche Sperrung und Einstellung des Tramverkehrs zu einem späteren Zeitpunkt zu vermeiden, nutzen die SWM die Gelegenheit, um den Bereich unter der Tragplatte zu sanieren. Im September sind der Rückbau der Baustelle und die Wiederherstellung geplant.

Detaillierte Informationen zur Bündelmaßnahme gibt es auf mvg.de/stachus.

Erneuerung der Tramgleise zwischen Stachus und Lenbachplatz

Parallel dazu werden von Juni bis August die Schienen der Linien 19, 21, 27 und 28 am Karlsplatz (Stachus) im Abschnitt zwischen Prielmayerstraße und Elisenstraße erneuert. Nach 19 Betriebsjahren haben 6 Weichen und die Gleise auf einer Strecke von 600 Metern das Ende ihrer Lebensdauer erreicht.

In dieser Zeit kann, wie bereits angekündigt, der Abschnitt Karlsplatz (Stachus) – Maxmonument – Max-Weber-Platz nicht bedient werden.

Zu den Einschränkungen informieren SWM und MVG rechtzeitig.