Neue Wirte für das Waldhaus Deininger Weiher

Eines der beliebtesten Ausflugsziele im Münchner Umland bekommt neue Wirte: Christian Eckl-Nerding, Maximilian Baumbach und Julian Horvat übernehmen das Waldhaus Deininger Weiher und wollen nach Fertigstellung der Umbauarbeiten pünktlich zum Start der Biergartensaison eröffnen.

„Seit dem 1. Februar sind wir von Hacker-Pschorr Pächter dieses schönen Objekts. Für uns war klar, dass wir hier weiterhin eine Gastronomie für jedermann – Ausflugsgäste, Familien und Gesellschaften – betreiben möchten. Umso mehr freuen wir uns, dass wir mit Christian Eckl-Nerding, Maximilian Baumbach und Julian Horvat drei junge, aber bereits sehr erfahrene Gastronomen für das Waldhaus Deininger Weiher gewinnen konnten. Sie haben uns sofort mit ihrem Konzept begeistert“, sagt Gebietsverkaufsleiter Maximilian Kratzel. Auch die Hausbesitzer Klaus und Philipp Greulich freuen sich auf die neuen Wirte: „Sie werden diesen wunderbaren Ort mit viel Charme, Freude und Leben bereichern.“

Die drei neuen Wirte sind in der Münchner Gastronomieszene keine Unbekannten. Christian Eckl-Nerding und Julian Horvat betreiben gemeinsam die Szenebar Ferdings am Gärtnerplatz. Maximilian Baumbach ist nach seiner Ausbildung bei Kuffler seit mehreren Jahren im Cateringbereich tätig. Gemeinsam möchten sie im Waldhaus die Verbindung aus klassischer Ausflugsgastronomie, gehobenem Lokal sowie einzigartigen Veranstaltungen und Feiern schaffen.

Die Küche soll alpenländisch bleiben. Gleichzeitig möchten die neuen Betreiber traditionelle Gerichte zeitgemäß interpretieren und mit hochwertigen regionalen Zutaten arbeiten.

„Es ist für uns eine echte Herzensangelegenheit, das Waldhaus Deininger Weiher zu übernehmen. Wir waren sofort Feuer und Flamme und freuen uns schon jetzt auf die Wiedereröffnung“, so Eckl-Nerding.

Noch befindet sich das Waldhaus in einer umfassenden Sanierungsphase. Im April sollen der Kiosk und der Außenbereich öffnen, ab Mai wollen die neuen Wirte dann die ersten Gäste auch im Lokal begrüßen.