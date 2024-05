Neue Wirtsleute fürs Andechser Zelt auf dem Tollwood Sommerfestival

Sonnenuntergänge und handgemachte Musik – Niko Strnad und Klaus Dalheimer übernehmen die Leitung des Andechser Zelts auf dem Tollwood Sommerfestival

66 Konzerte vom 21. Juni bis 21. Juli

MÜNCHEN. Das Andechser Zelt auf dem Tollwood Sommerfestival hat neue Wirtsleute: Niko Strnad und Klaus Dalheimer treten die Nachfolge von Viktoria Raith an, die sich nach dem vergangenen Sommerfestival nach über 25 Jahren in den (Un-)Ruhestand verabschiedet hat. Die zwei Neuen im blauen Zelt, die dem Tollwood sowohl im Sommer wie im Winter schon lange verbunden sind, wollen das einmalige Erbe fortführen. Dazukommen soll die Andechser BergBar am Fuße des Andechser Hügels auf dem Tollwood Gelände. Was bleibt wie gehabt? Ein vielfältiges Musikprogramm, einzigartige Festivalstimmung im Andechser Zelt und Biergarten und das beliebte Bier aus der Klosterbrauerei Andechs.

Niko Strnad, die seit 2003 das Tollwood Festival als Mitarbeiterin kennt und seit 2015 mit Klaus Dalheimer die FassBar auf dem Sommerfestival betrieben hat, freut sich „besonders auf das ganz außergewöhnliche, über die Jahre gewachsene Andechser-Ambiente, auf das gute Andechser Bier, auf Sonnenuntergänge aus der Perspektive des Andechser Bergs und auf tolle handgemachte Live-Musik auf unseren beiden Bühnen.“ Und ihr Partner Klaus Dalheimer, seit 2006 dem Tollwood eng verbunden und seit 2017 gemeinsam mit Niko Strnad Leitung des Hexenkessels im Winterfestival, ergänzt: „Wir verpassen dem Biergarten teilweise ein neues Outfit, es wird eine neue kleine Bar am Fuß des Andechser Bergs geben und im Zelt planen wir eine etwas größere Tanzfläche vor der Bühne.“

Lokale und internationale Acts bei freiem Eintritt

Schon jetzt steht das Programm für das Tollwood Sommerfestival fest. Vom 21. Juni bis 21. Juli erwarten Musik-Fans 66 Konzerte im Andechser Zelt. Niko Strnad sagt: „Wie auch in den vergangenen Jahren gibt es auf den Andechser Bühnen eine dynamische Mischung aus Covers und Selbstkomponiertem, performed vor allem von lokalen und einigen internationalen Acts.“ Mit dabei sind The Magic Mumble Jumple, Muddy What?, Caro Kelley, Nick Woodland, die beNUTS und viele andere. Sonntags lädt das Andechser Zelt wie auch in den vergangenen Jahren zur Weißwurscht-Jazz-Matinee mit unterschiedlichen Bands ein – alles bei freiem Eintritt und in entspannter Atmosphäre.