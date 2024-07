Neuer Amphibienteich in Trudering

Zusammenarbeit von SWM und BUND Naturschutz

Wachsende Wohngebiete oder das Austrocknen von bestehenden Teichen aufgrund des Klimawandels erschweren für Frösche und Kröten das Laichen. Auch im Münchner Osten fehlt es an geeigneten Oberflächengewässern. Auf einem Grundstück der Stadtwerke München im Ortsteil Trudering finden die Tiere von nun an ein neues Laichhabitat vor. Der BUND Naturschutz hat in Absprache mit den SWM auf dem Gelände in Eigenregie einen Amphibienteich errichtet. Vertreter*innen der Stadt München, des BUND Naturschutz Ortsgruppe München-Ost und der SWM haben ihn nun eingeweiht.

Amphibien kommen hauptsächlich zur Paarungszeit und zum Ablaichen ans Wasser, einen Großteil des Jahres verbringen sie an Land in feuchten Verstecken oder Erdhöhlen. Der Uferbereich des neuen Teichs wird mit Wasserpflanzen wie Seekanne, Fieberklee, Sumpfschwertlilie bepflanzt, der nicht nur Amphibien einen Lebensraum anbieten wird. Daneben finden auch Arten, die zur Fortpflanzung auf Gewässer angewiesen sind, wie zum Beispiel Libellen, hier ein neues Habitat. Der Teich bietet Tieren generell Zugang zum Wasser zum Trinken oder zum Baden, neben Insekten auch vielen Vogelarten und Säugern.

Mehr Informationen zu Naturschutz-Maßnahmen der SWM unter Naturschutz im Einzugsbereich der Wassergewinnung (swm.de)