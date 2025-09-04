Neuer Hacker-Pschorr Braumeister Maximlian Mirlach

Maximilian Mirlach wird erster Braumeister der Hacker-Pschorr Brauerei und folgt nach neun Jahren Rainer Kansy, der innerhalb der Paulaner Brauerei Gruppe eine neue Stelle antritt. Er wird zukünftig für die acht Standorte der Gruppe verantwortlich sein.

„Es ist ein lachendes und weinendes Auges. Ich war immer gerne Braumeister bei Hacker-Pschorr und habe die Marke gerne präsentiert, egal ob auf der Wiesn, bei anderen Veranstaltungen und auch innerhalb der Brauerei. Aber ich freue mich sehr auf meine neuen Aufgaben und das Vertrauen, das ich bekommen habe, die Standorte der Paulaner Brauerei Gruppe weiterzuentwickeln“, so Kansy.

Bei der Wiesnbierprobe von Paulaner und Hacker-Pschorr überreichte er offiziell seinem Nachfolger Maximilian Mirlich den Schlegel und Wechsel. Mirlach ist seit 1 1/2 Jahren in der Paulaner Brauerei Gruppe und ist dort in der Qualitätssicherung und ergänzt jetzt seinen Aufgabenbereich als erster Braumeister von Hacker-Pschorr: „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und werde das Erbe von Rainer bewahren und weiterentickeln.