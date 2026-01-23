Neuer Laden und Erlebnisraum im Rathaus

Ab sofort gibt es im Rathaus an der Dienerstraße einen Erlebnisraum, in dem Kunst, visuelle Installationen und innovative MeSize-Sneaker miteinander verschmelzen – das „RA(R)THOUSE SIXTEEN“. Im Zentrum des Konzepts stehen 3D-gedruckte Designs wie personalisierte Schuhe von SNEAKPRINT in einem vom Münchner Visual Artist DINOMAAT gestalteten Raum. Vor diesem Hintergrund soll mit dem „RA(R)THOUSE SIXTEEN“ eine Ausstellungsreihe etabliert werden, die Themen der Gegenwart und nahen Zukunft visuell aufbereitet und präsentiert. Zur Eröffnung wird die neue Porträtreihe von DINOMAAT in der Ausstellung „Welcome“ gezeigt. Parallel dazu erscheint der erste Schuh einer neuen gemeinsamen Limited Edition. Neben den eigentlichen Produkten werden wechselnde Installationen den Raum immer wieder neu inszenieren, und Sneaker-Releases werden direkt vor Ort zu sehen sein. SNEAKPRINT reinterpretiert die klassische Schuhproduktion: Ausgehend vom 3D-Scan des Trägers wird die passende Schuhform konstruiert, die klassisches Handwerk mit innovativem 3D-Druck verbindet.

Das „RA(R)THOUSE SIXTEEN“ fungiert nicht nur als Erlebnisraum, sondern auch als kreativer Ort für interaktive Workshops und Wechselausstellungen zeitgenössischer Werke. Besucher können Kunst nicht nur betrachten, sondern aktiv erleben – etwa bei Live-Printing-Demonstrationen oder durch die neue Designkollektion von DINOMAAT, der seine Vision von moderner Streetwear transportiert.

Unterstützt wird das Projekt von Kreativ München, das die Ladenfläche für die Kultur – und Kreativwirtschaft ausgeschrieben und durch Juryentscheid vergeben hat. Die Ladenfläche selbst wird vom Kommunalreferat der Landeshauptstadt zur Verfügung gestellt.

Dr. Olaf Kranz, Leiter von Kreativ München: „Mit RA(R)THOUSE SIXTEEN bekommt München mitten im Zentrum für ein Jahr einen innovativen Laden und Erlebnisraum, in dem sich Kunst, Mode und Technik gegenseitig inspirieren, ergänzen und für den Besucher unmittelbar erfahrbar machen. Wer Wert auf Individualität und Exklusivität legt, ist hier sicher gut aufgehoben.“

Über Kreativ München

Kreativ München – als referatsübergreifend arbeitendes Team, gemeinsam getragen vom Kommunalreferat, Kulturreferat und Referat für Arbeit und Wirtschaft – fördert die Münchner Kultur- und Kreativwirtschaft und ist zentrale Anlaufstelle für alle kultur- und kreativschaffenden Unternehmer*innen und Selbständigen. Ziel ist es, die Rahmenbedingungen für die Branche in allen elf Teilmärkten entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu verbessern. Das Team bietet kostenfreie Beratungen bei unternehmerischen Herausforderungen, organisiert Qualifizierungsformate, vernetzt mit anderen Kreativunternehmen und Branchen, verbessert die Sichtbarkeit der Kultur- und Kreativbranche und unterstützt Unternehmer*innen bei der internationalen Markterschließung und der Suche nach leistbaren Räumen. Mehr Infos unter kreativ-muenchen.de.