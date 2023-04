Neuer Leiter der Polizeiinspektion Reiterstaffel München

Am Mittwoch, 19.04.2023, führte Polizeipräsident Thomas Hampel den neuen Leiter der Polizeiinspektion Reiterstaffel München (PI RSt), Erster Polizeihauptkommissar (EPHK) Reinhold Eichhammer, offiziell in sein neues Amt ein. Dieser übernahm die Amtsgeschäfte von Polizeidirektor Thomas Rehag, welcher die Reiterstaffel vor seiner Übernahme der Polizeiinspektion 45 (Pasing), übergangsweise geführt hatte.

EPHK Eichhammers Weg bei der Polizei, welcher als Praktikant im Oktober 1990 begann, führte ihn u. a. zu Stationen wie die Verkehrsüberwachung (VPI VÜ), die Leitung des Kontaktbereichs der PI 13 (Schwabing), dem K 51 (Einbruchskriminalität) oder zur PI 43 (Olympiapark). Hervorzuheben ist sein einjähriges Engagement im Kosovo im Rahmen einer UN-Friedensmission. In seinem weiteren beruflichen Werdegang übernahm er verschiedene Positionen auf der der PI 25 (Riem), von wo aus er 2017 als Sachbearbeiter in den Einsatzbereich des Innenministeriums wechselte. Dort blieb EPHK Eichhammer bis zur Übernahme der PI RSt tätig.

Die Reiterstaffel München befindet sich im Osten der Stadt München in unmittelbarer Nähe zur Olympiareitanlage. Auf einer Fläche von 15.000 qm befinden sich u. a. die Stallboxen für die Dienstpferde, eine Reithalle, eine Schmiede, das Verwaltungsgebäude mit Büroräumen sowie Garagen für die Pferdetransporter. In dem direkt angrenzenden weitläufigen Gelände mit Wiesen und Feldern können die Dienstpferde an ihre ersten Streifengänge gewöhnt werden.

EPHK Reinhold Eichhammer und seine 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu denen neben den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten u. a. auch Pferdepfleger und eine Stallmeisterin gehören, sind sowohl zuständig für die Landeshauptstadt als auch für den ganzen Landkreis München. Das Streifengebiet umfasst etwa 1.000 qkm. Allein die Isar hat im Zuständigkeitsbereich eine Länge von ca. 40 Kilometer. Die Streifen der Reiterstaffel konzentrieren sich hauptsächlich auf die Parkanlagen, die Isarauen und die Grünanlagen in der Stadt, sowie auf die Naherholungs- und Forstgebiete im Landkreis.

Das Einsatzspektrum der berittenen Einheiten ist sehr vielfältig. So werden sie neben der Streifentätigkeit beispielsweise sowohl zum Schutz bei Großveranstaltungen wie beim G7 Gipfel oder den European Championships 2022 als auch zu Fahndungsmaßnahmen oder Absuchen bei Vermisstenfällen eingesetzt. Ein weiterer Vorteil berittener Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte ist deren Einsetzbarkeit in schwierigem Gelände. Bereiche, in denen eine polizeiliche Präsenz sonst nicht oder nur schwer möglich ist, können mit Pferden gut bestreift werden.



Bei der Suche nach Vermissten oder der Fahndung nach Straftätern in unwegsamen Geländen können berittene Polizisten große Distanzen schneller überbrücken als ihre Kolleginnen und Kollegen mit Einsatzfahrzeugen oder zu Fuß. Sie sind zudem ein umweltfreundliches Einsatzmittel und Sympathieträger mit deeskalierender Wirkung.

Polizeiprädient Thomas Hampel wünscht EPHK Eichhammer für die neue spannende Aufgabe und alle Herausforderungen, die dessen neues Amt so mit sich bringen wird, viel Erfolg und ist sich sicher, dass die Reiterstaffel München bei ihm in besten Händen ist.