Neuer „Preis der bayerischen Tourismusbranche“ – Ministerin Michaela Kaniber verleiht Auszeichnung erstmals

TouBy – so heißt der neue Preis der bayerischen Tourismusbranche. Er würdigt herausragende Persönlichkeiten im Bayerntourismus. Tourismusministerin Michaela Kaniber hat nun im Rahmen eines Staatsempfangs den Preis in Berlin anlässlich der Internationalen Tourismusbörse erstmals verliehen. Ministerin Kaniber: „Der Tourismus lebt wie kaum eine andere Branche vom Engagement und der Leidenschaft der Menschen, die dort beschäftigt sind. Alle, die im Tourismusbereich arbeiten, die ihr Herzblut und ihre Leidenschaft investieren, machen Urlaub in Bayern zu etwas ganz Besonderem.“ Dies gelte in herausragender Weise für die drei Preisträger des TouBy, der in diesem Jahr in den Kategorien „Nachwuchspreis“, „Touristiker/Touristikerin des Jahres“ und „Lebenswerk“ verliehen worden ist.

Die Kategorie Nachwuchspreis ging an Nico Cieslar, Tourismusleiter der Stadt Forchheim. Über ihn sagte Ministerin Kaniber in ihrer Laudatio: „Der touristische Erfolg Forchheims in den vergangenen Jahren hat sehr viel mit dem persönlichen Engagement Nico Cieslars zu tun. Er hat nicht nur die Touristen-Information der Stadt umgekrempelt und modernisiert, er hat insgesamt mit vielen Ideen für neuen Schwung im touristischen Angebot der Stadt gesorgt. Ihm ist es gelungen, in der ganzen Stadt – in Politik und Verwaltung genauso wie in der breiten Bevölkerung – ein neues Bewusstsein für Tourismus zu wecken. Kurzum: Nico Cieslar ist Dreh- und Angelpunkt der heutigen touristischen Erfolgsgeschichte Forchheims.“

Die „Touristikerin des Jahres“ heißt Julia Staudinger. In Illerbeuren im Unterallgäu hat Staudinger dem alten Bauernhof ihrer Großmutter mit viel Leidenschaft und großem Engagement zu neuem touristischem Leben verholfen: in Form eines attraktiven B&B und Guesthouse. Ministerin Kaniber bei der Preisübergabe: „Aus dem alten Hof ist unter dem Namen d´Kammer ein herrlicher Ort zum Urlaub machen, zum Arbeiten und Entspannen geworden. Was mir besonders gefällt: Mit ihrem Konzept spricht Julia Staudinger ein breites Publikum an, das weit über die klassische Zielgruppe für Urlaub auf den Bauernhof hinausgeht. Familien fühlen sich dort genauso wohl wie Menschen, die eine Auszeit suchen oder Urlaub und Arbeiten in einer besonderen Atmosphäre verbinden wollen. Mit viel Herzblut hat Julia Staudinger d’Kammer zu einem strahlenden Vorbild für Regionalität und Nachhaltigkeit im Tourismus gemacht.“

Der Preis in der Kategorie „Lebenswerk“ ging an Dietmar Holzapfel, Inhaber des Hotels „Deutsche Eiche“ in München. Dazu Ministerin Kaniber: „Dietmar Holzapfel hat mit unermüdlichem Engagement und unendlicher Hingabe die Deutsche Eiche zu einem einzigartigen inklusiven Treffpunkt für die queere Gemeinschaft und Gäste aus aller Welt gemacht. Er steht mit seinem Lebenswerk für Vielfalt und Toleranz. Er hat die Deutsche Eiche zu einem Symbol für eine offenere tolerantere Gesellschaft gemacht. Dietmar Holzapfel ist ein herausragender Unternehmer, der seit Jahrzehnten für den Erfolg eines touristischen Highlights im Herzen der Landeshauptstadt München verantwortlich zeichnet.“

Im Rahmen der Feierlichkeit in der Bayerischen Vertretung in Berlin betonte Tourismusministerin Kaniber, dass die Preisträger sich durch außergewöhnliche Leistungen und besondere Innovationskraft auszeichnen. Und weiter: „Insofern sind Sie Vorbild. Sie zeigen, wie viel Leidenschaft und Enthusiasmus im Tourismus stecken und wie viel man damit bewegen und verändern kann. Ohne herausragende Persönlichkeiten wie Sie könnte der Bayern-Tourismus nicht annähernd so erfolgreich sein, wie er es tatsächlich ist!“

Für den TouBy wurden rund 60 Personen aus dem gesamten Freistaat vorgeschlagen; sie decken die ganze Bandbreite der Tourismusbranche in Bayern ab, vom erfolgreichen Hotelier, über innovative Reiseunternehmer, engagierte Akteure in den Kommunen bis hin zu verdienten Netzwerkern in den Verbänden.

Die 19-köpfige Jury – allesamt Partner der Imagekampagne „Wir machen Urlaub“ – hat sich die Auswahl unter den zahlreichen herausragenden Kandidatinnen und Kandidaten nicht leicht gemacht. „Die Jury hat mit der Auswahl der Preisträgerinnen und Preisträger ein gutes Händchen bewiesen. Sie spiegelt die facettenreiche Vielfalt, für die die Tourismusbranche in Bayern steht, wider“, so die Ministerin.

Die überreichten TouBy-Preisfiguren wurden durch den Künstler Bernhard Ludwig Rieger aus Wallgau gestaltet.