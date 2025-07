Neuer REWE To Go in den Stachus-Passagen

Frische und schnelle Versorgung für Shopper:innen, Pendler:innen und Bahnreisende

Die REWE-Tochter Lekkerland nimmt in dem Einkaufszentrum am Stachus einen

220 Quadratmeter großen Store in Betrieb

Große Auswahl an frischen kalten und warmen Snacks sowie an Kaffeespezialitäten

Acht Self-Checkout-Kassen ermöglichen schnellen Kauf

REWE To Go am Hauptbahnhof hatte vergangene Woche wegen des Umbaus schließen müssen

Eine Stärkung während des Einkaufens, ein Kaffee auf dem Weg ins Büro oder die Bowl als Abendessen – all das bietet der neue REWE To Go in den Stachus-Passagen. Den 220 Quadratmeter großen Store hat Lekkerland, die Convenience-Sparte der REWE Group, heute eröffnet. Der Shop ist montags bis samstags von 6 bis 20 Uhr geöffnet. Das Angebot richtet sich gleichermaßen an Shopper:innen wie an Pendler:innen und Bahnreisende, die die angebundenen S-Bahn-, U-Bahn- und Tram-Haltestellen nutzen. Rund 200.000 Passanten sind nach Angaben des Betreibers IPH Gruppe täglich in den Stachus-Passagen unterwegs.

„Stachus-Passagen wie gemacht für REWE To Go“

„Mit ihrer großen Frequenz und der Anbindung zum ÖPNV sind die Stachus-Passagen wie gemacht für REWE To Go. Zudem freuen wir uns, dass wir hier im Herzen der Stadt weiterhin in München vertreten sind“, sagt Jenny Ramme, die bei Lekkerland für den operativen Betrieb und die Expansion von REWE To Go außerhalb von Tankstellen verantwortlich ist.

Aufgrund des Umbaus des Hauptbahnhofs München hatte der dortige REWE To Go vergangene Woche schließen müssen. Für kommendes Jahr ist die Eröffnung eines neuen Stores im Hauptbahnhof geplant.

Große Frische-Auswahl, Acht Self-Checkout-Kassen

Das Herzstück des REWE To Go in den Stachus-Passagen bildet die „Frische-Insel“: In zehn Jumbo-Kühltruhen finden Kund:innen unter anderem Sandwiches, Salate, Bowls, Sushi sowie ganze Gerichte, die kalt oder erwärmt verzehrt werden können. Warme Snacks und Speisen können einem Bake-Off-Modul entnommen oder in Bedienung aus der heißen Theke bestellt werden.

Auch Kaffeespezialitäten werden sowohl in Selbstbedienung als auch in Bedienung angeboten, wobei auch Hafermilch sowie Eiskaffee zur Wahl stehen. Zum Sortiment gehören darüber hinaus Getränke, süße und salzige Snacks, Eis, Tabakwaren sowie Lebensmittel.

Acht Self-Checkout-Kassen ermöglichen einen schnellen Kauf.

Der Store beschäftigt aktuell 18 Mitarbeitende.