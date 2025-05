Neuer Trinkbrunnen am Josephsplatz eröffnet

Baureferentin Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer: „Zusammen mit der am Josephsplatz gehen in den nächsten Wochen an zehn anderen stark frequentierten Orten wie der Münchner Freiheit, Rosenkavalier- und Rotkreuzplatz, Laimer Anger oder am Olympia-Einkaufszentrum neue Trinkwasserstelen in Betrieb. Dazu zählt auch die Stele am St.-Pauls-Platz, die bereits seit letzter Woche läuft. Die Nutzungszahlen sprechen für sich: 2024 wurde an den bestehenden Trinkwasserspendern im Durchschnitt mehr als 50.000 Mal Wasser gezapft. Und auch die positive Resonanz aus der Bevölkerung unterstreicht, dass wir mit unserem Trinkbrunnenprogramm auf dem richtigen Weg sind und der hohe Aufwand, auch was den Unterhalt der Anlagen betrifft, sich lohnt.“

Oberbürgermeister Dieter Reiter: „Wir bauen die Anzahl der Trinkwasserbrunnen und der öffentlichen Toilettenanlagen in München weiter aus. Mein Wunsch ist es, dass wir die Zahl bis Ende dieses Jahres sogar bis auf 100 Brunnen erhöhen können. An allen Trinkbrunnen gibt es das hochwertige Münchner Trinkwasser kostenlos. Das ist gerade an heißen Tagen eine gute Möglichkeit sich abzukühlen.“

Darüber hinaus errichtet das Baureferat (Gartenbau) im Laufe des Jahres weitere vier Trinkwasserbrunnen und vier Trinkwasserspender an den Außenfassaden der öffentlichen Toilettenanlagen am Hogenbergplatz, im Arnulf- und Bajuwarenpark sowie in der Grünanlage an der Wilramstraße. Damit wird es in München mit Ende 2025 annähernd 100 Stellen geben, an denen Bürger*innen und Gästen der Stadt von Ostern bis kurz nach dem Oktoberfest im öffentlichen Raum rund um die Uhr kostenfrei frisches Trinkwasser zur Verfügung steht.

Alle Trinkwasserbrunnen sind an einem entsprechenden Schild zu erkennen. Darauf befindet sich auch ein QR-Code, über den die Bürger*innen dem Baureferat etwaige Mängel unbürokratisch melden können. Um die Trinkwasser-Qualität sicherzustellen, reinigt das Baureferat die Anlagen zweimal wöchentlich, inspiziert und wartet sie. Auch die Wasserqualität wird engmaschig beprobt und untersucht.