Neuer Wettbewerb bei „Tanz den Gasteig“ am 25. Mai – Breakdance erobert Isarphilharmonie

Erstmals können sich Breakdancefans in Münchens neuestem Konzertsaal bei einem Wettbewerb messen. Anmeldungen für das „Breakdance-Battle“ am 25. Mai ab 20.30 Uhr auf der Bühne der Isarphilharmonie sind ab sofort möglich.

Der Wettstreit ist einer der diesjährigen Höhepunkte von „Tanz den Gasteig“, einem der größten Tanzfeste der Stadt. Bei freiem Eintritt gibt es im Gasteig HP8 wieder mehr als 40 Veranstaltungen, bei denen Tanzfans die unterschiedlichsten Stile ausprobieren und mittanzen können – von Salsa und Swing bis zu afrikanischen Volkstänzen und Choreographien aus berühmten Musicals.



Breakdance ist dieses Jahr zum ersten Mal olympische Disziplin. Das hat der Gasteig HP8 zum Anlass genommen, auch bei „Tanz den Gasteig“ auf Breakdance zu setzen. Angeboten werden Breakdance-Workshops für Kinder und Erwachsene. Und eben ein „Breakdance-Battle“ auf der Bühne der Isarphilharmonie – anfeuern und zuschauen erwünscht.



„Das ist eine Wahnsinns-Kulisse, die uns Straßenkünstler*innen einen ganz eigenen Spirit und viel Energie gibt“, sagt Breakdancer Aloun Phetnoi Ferzandi. Er leitet zwei Tanzstudios in München und bringt mit seinem Team erstmals ein Dance-Battle in den Gasteig HP8.



Mitmachen können alle, die Lust haben – auch wenn sie sich (noch) nicht auf dem Kopf drehen oder auf einer Hand stehen können. Ein Live-DJ passt sich den Moves und Levels spontan an und Aloun wird als Moderator zusätzlich motivieren. In mehreren Runden kürt eine Jury die beste Performance, die mit einem Preis ausgezeichnet wird. „Aber wichtiger ist, dass es Spaß macht“, sagt Aloun. „Und zeigt, dass Hip-Hop mit seinen Elementen Breakdance, Graffiti, Rap und Beat-Produktion längst ein etablierter Teil von Kunst und Kultur ist.“



Nach der Preisverleihung wird die Isarphilharmonie bei einer Aftershow-Hip-Hop-Party bis nach Mitternacht zur Breakdance-Tanzfläche für alle.



Anmeldungen für das „Breakdance-Battle“ am 25. Mai ab sofort unter info@step2diz.de