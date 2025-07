Neuer Wiesn Wirte-Krug mit München-Maskottchen

Der Countdown läuft – noch genau 67 Tage, dann heißt es auf dem Münchner Oktoberfest wieder „O´zapft is!“. Eine der Hauptrollen auf dem größten Volksfest der Welt spielen die Maßkrüge. Rund sieben Millionen Mal werden sie gefüllt und mit großem Genuss geleert. So mancher Gast will sich von seinem Krug nicht trennen, wenn er die Theresienwiese verlässt. Das ist natürlich streng verboten. Aber es gibt eine Alternative. Und noch dazu eine besonders schöne. Den Krug der Münchner Wiesn Wirte, der jedes Jahr von einem Künstler neugestaltet wird – und der jetzt im Hofbräukeller vorgestellt wurde. „Wir freuen uns, dass wir diese wunderbare Tradition auch heuer fortsetzen können“, sagte Wirtesprecher Peter Inselkammer: „Unser Krug ist schon seit Jahren ein begehrtes und beliebtes Sammlerobjekt.“

Das Hauptmotiv des diesjährigen Wirtekrugs ist das Münchner Kindl. Es hält das Münchner Maskottchen, einen Dackel, in der Hand und einen Maßkrug. In den Schaumblasen finden sich Symbole für die 14 großen Wiesnzelte: eine Hopfendolde mit Krone zum Beispiel für das Hofbräuhaus, eine Armbrust oder ein weißer Hammel. Gestaltet hat den Krug heuer ein Künstler aus Wien. Er heißt Matthias Wallig und ist ein großer Fan des Oktoberfestes. Schon als Jugendlicher war der Wiesn-Besuch ein fester Termin. „Ich finde das gelebte Brauchtum wahnsinnig schön mit all den Begegnungen, herzlichen Menschen und ihren Geschichten – deshalb ist das Oktoberfest für mich die pure Freude am Leben.“ Der studierte Physiker arbeitet bei einer Versicherung in Wien – seine Leidenschaft gehört jedoch der Kunst. Wer die Biografie der Slalom-Olympiasiegerin Hilde Gerg gelesen hat, der kennt einen Teil seiner Werke. Er hat das Buch illustriert.

Der Festkrug der Münchner Wiesn Wirte kostet ohne Deckel 39.90 Euro, mit Zinndeckel 54.90 Euro. Wer nicht mehr warten will bis zum Oktoberfest, wo es den Krug natürlich in den einzelnen Zelten zu kaufen gibt, der kann das gute Stück online erwerben. Entweder im Shop der Stadt München unter www.oktoberfest.de oder über den Souvenir-Spezialisten www.bavaroi.de. Erstmalig wird es das Sammlerstück auch in der Touristeninformation im Münchner Rathaus geben, im Souvenir-Kiosk auf dem Marienplatz und im Herzlshop im Tal 1.