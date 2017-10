Neuer Wochenmarkt für Aubing-Ost

Im Rahmen einer Feier mit Live-Musik und Kinderprogramm eröffnet Boris Schwartz, Zweiter Werkleiter der Markthallen München, am Freitag, 20. Oktober, 13 Uhr, zusammen mit Sebastian Kriesel, dem Bezirksausschussvorsitzenden von Aubing – Lochhausen – Langwied, einen neuen Wochenmarkt. Der Markt findet in Zukunft jeden Freitag von 13 bis 18 Uhr an der Konstanze-Vernon-Straße, Ecke Monica-Bleibtreu-Weg statt. Zur Eröffnung warten neben einem zusätzlichen Bierausschank noch zahlreiche Leckereien an den Ständen auf die Marktbesucher. Die musikalische Umrahmung übernimmt die Aubinger Blaskapelle. Die Kinder können sich auf eine Spieleburg freuen.

