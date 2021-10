Neuer Workshop für junge Klimahelden im BMW Museum: Nachhaltigkeit, Coding und Programmieren beim #Klima-Hero-Hack.

Zum Start der Herbstferien bietet das BMW Junior Programm den neuen Workshop „RE:IMAGINE Maker-Abenteuer für Klimahelden“ für Kinder und Jugendliche.

Außerhalb des Herbstferienprogramms ist der Workshop für Schulklassen ab der vierten Jahrgangsstufe verfügbar.

Kooperation mit dem Kinderprojekt „Die Arche“ ermöglicht kostenfreie Teilnahme für Kinder und Jugendliche der Freizeiteinrichtung.

Was ist Zirkularität? Wie groß ist mein ökologischer Fußabdruck? Ab den Herbstferien gibt es im neuen Creative Space des BMW Junior Museum für junge Klimahelden viel Neues zu entdecken. Kinder und Jugendliche ab neun Jahren sowie Schulklassen ab der vierten Jahrgangsstufe begeben sich in der neuen Wechselausstellung „RE:IMAGINE. Wir machen BMW nachhaltig“ auf spannende Missionen für eine nachhaltige Zukunft und werden dann selbst zu Klimahelden und Coding-Profis.

Spiel, Spaß und Programmieren beim #Klima-Hero-Hack.

In Teamarbeit tauchen die Kinder und Jugendlichen spielerisch in die Welt des Codens und Programmierens ein und erfinden ihren eigenen „Klima-Hero-Hack“. Mit dem Einstiegsmodul der Mikroplatine Makey Makey und der Programmiersprache Scratch erwecken sie verschiedene leitfähige Rohstoffe und Materialien aus ihrem Alltag und der Automobilproduktion zum Leben. Dabei können die Teilnehmenden ihre interaktiv gestalteten Projekte und Ideen sprechen lassen, indem sie leitfähige Gegenstände in programmierbare Computertasten umwandeln. Die Klima-Hero-Hacks werden anschließend in einem Slam präsentiert und ausgezeichnet.

Bei dem neuen Workshop setzen sich die Kinder und Jugendlichen nicht nur mit Coding und Materialkunde auseinander, sondern auch mit Sprache und Musik. Zudem reflektieren sie durch ihren eigenen Klima-Hero-Hack und das neu erworbene Nachhaltigkeitswissen spielerisch die Lebenszyklen verschiedenster Gegenstände. Der Workshop ist Teil des Herbstferienprogramms. Ab dem 09. November 2021 können Gruppen pädagogischer Einrichtungen an dem Workshop teilnehmen.

Gemeinsam helfen: BMW Museum x Kinderprojekt „Die Arche“.

Um Familien während den Herbstferien und auch darüber hinaus zu unterstützen, kooperiert das BMW Museum mit dem Münchner Standort des Kinder- und Jugendwerks „Die Arche“. Kinder und Jugendliche bekommen über „Die Arche“ die Möglichkeit, kostenlos an den Ferien-Workshops des BMW Museum teilzunehmen. Kulinarisch unterstützt wird die Aktion durch den Cateringpartner Feinkost Käfer.

Der neue Nachhaltigkeitsworkshop im Überblick:

RE: IMAGINE – Maker-Abenteuer für Klimahelden – Herbstferienprogramm:

Wann: 02. November – 07. November

Di bis Fr: 10:15 Uhr

Sa / So: 15 Uhr

Dauer: 2,5 Stunden

Wer: Kinder und Jugendliche zwischen 9 und 13 Jahre

Kosten: 10 Euro pro Person

Wo: BMW Museum Foyer

Anmeldung: www.ticket.bmw-welt.com

RE: IMAGINE – Maker-Abenteuer für Klimahelden – Pädagogische Einrichtungen:

Wann: Individuelle Terminvereinbarung

Wer: Gruppen ab der 4. Klasse

Kosten: Je nach Gruppengröße 80 Euro (bis zu 15 Teilnehmer) und für größere Gruppen 160 Euro

Wo: BMW Museum Foyer

Anmeldung: www.ticket.bmw-welt.com