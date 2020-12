Neueröffnung: Weingarage München

Spaß und Leichtigkeit am Wein von Münchnern für Münchner

Wein mal anders! Anfang November eröffnete die in Berg am Laim beheimatete Weingarage München. Im Angebot rund 80 handverlesene Weine von 27 Weingütern aus Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien und Portugal! Selbstabholung oder sofortige Lieferung innerhalb Münchens! Besondere Idee: Die Weingaragen Abokiste! Einmal im Monat bekommen Stammkunden 6 Flaschen in einer urigen von Hand gebrandeten Holzkiste im Stadtgebiet frei Haus geliefert!

„Wir bedienen uns nicht einfach bei einem Großhändler, sondern wir verkaufen nur Weine, die wir selbst gerne trinken. Viele der Winzer und Weingüter kennen wir persönlich und importieren selbst. Wir führen Weine von kleinen Weingütern, die es in München teils noch nicht gibt oder schwer verfügbar sind“, so Inhaberin Anja Bertrams.

Die Münchnerin trinkt selbst gerne Wein und lernte mit ihrem Lebenspartner Simon Schmitt in den vergangenen Jahren Winzer und Weine kennen, die sie begeistern. In der Weingarage gibt es größtenteils Bio, von kleinen Weingütern, die es hier selten bis gar nicht gibt! Preise fangen bei 6,70 Euro an und gehen bis zu 35,- Euro die Flasche.

In der Einfachheit liegt der Charme der Weingarage. Von Münchnern für Münchner. „Wir vermitteln Spaß und Leichtigkeit am Thema Wein. Kein Snobismus und Expertentum mit überkandidelter Fachsprache, das hat uns immer gestört. Zu uns kann jeder kommen, ganz ohne Vorwissen, nur mit reiner Neugier.“

Nach telefonischer Vereinbarung kann man in der Weingarage vorbeischauen oder man bestellt ganz einfach per Telefon, Email, Whatsapp, Facebook oder klassisch über den Webshop https://weingarage-muenchen.de.

Innerhalb Münchens werden die Weine persönlich geliefert. Möglich auch direkt am gleichen Tag der Bestellung! Damit ist der Abend gesichert! Ab einer bestimmten Mindestbestellung gibt es eine Abokiste umsonst dazu. Sie macht nicht nur mit vollen Flaschen was her, auch das Leergut macht sich gut in der urigen Holzkiste.

In der Weingarage kann man unter anderem tolle Weine aus Frankreich wie Domaine Francois Villard, Domaine Masson-Blondelet oder Les Chemins de Bassac entdecken. Oder die italienischen Weine der Fattoria Nanni aus den Marken, die im letzten Gambero Rosso drei respektive zwei Gläser für ihre Weine abgeräumt haben. Die Weine unseres deutschen Aufsteigers Weinmanufaktur 3 Zeilen sind in München nur bei uns erhältlich. Auch sie räumen gerade ab im falstaff und im Vinum Weinguide. Nennenswert ist defintiv auch die Black Venuss vom Weingut Wohlfahrt- Franke. Ein glamoröser Barklassiker, der sein Revival feiert. Ein Riesling Vermouth, super auf Eis und mit Orangenzeste….