Neuerungen zum Fahrplanwechsel 2023 im MVV-Verbundgebiet

U-Bahn, Bus und Tram in der Landeshauptstadt München (Auswahl):

Die MVG nimmt laufend neue Züge in Betrieb. Die neuen durchgehenden Fahrzeuge bieten mehr Platz für Fahrgäste und ersetzen ältere Doppeltriebwagen.

U5: Der Takt auf der nachfragestarken Linie wird Montag bis Freitag von ca. 9:30 Uhr bis 12 Uhr verdoppelt. Damit besteht tagsüber auf der gesamten Linienweg ein 5-Minuten-Takt.

U4: Montag bis Freitag fährt die U4 von ca. 9:30 Uhr bis 12 Uhr im Abschnitt Arabellapark – Theresienwiese. Im Abschnitt Theresienwiese – Westendstraße stellt die U5 den 5-Minuten-Takt her. Fahrgäste der U4 in Richtung Westendstraße steigen an der Theresienwiese in die U5 um. Im Berufsverkehr sowie nachts und frühmorgens fährt die U4 weiterhin bis zur Westendstraße.

Auch bei der Tram nimmt die MVG laufend neue Fahrzeuge in Betrieb. Die vierteiligen Trams haben mehr Kapazität und ersetzen schrittweise die kleineren dreiteiligen Züge.

Tram 25: Die neue Haltestelle Carl-Amery-Platz ist seit dem 6. November in Betrieb. Dort halten auch die Busse des CityRing 58/68 und der Nachtlinie N45. Die Haltestelle erschließt das neue Wohnquartier auf dem ehemaligen Paulanergelände.

X80: Der ExpressBus fährt auch an Sonn- und Feiertagen. Im Abschnitt Lochhausen Bf. – Moosach Bf. kommt von ca. 8:30 Uhr bis ca. 20:30 Uhr alle 20 Minuten ein Bus.

Bus 57: Im Abschnitt Neuaubing West – Freiham Bf. wird der 10-Minuten-Takt montags bis freitags bis 20:30 Uhr verlängert.

Bus 195/197/N45: Zur Erschließung des Alexisquartiers geht die neue Haltestelle Franz-Heubl-Straße in Betrieb. Dort halten der Bus 195 in Richtung Michaelipark, der Bus 197 in Richtung Quiddestraße und der NachtBus N45 in Richtung Münchner Freiheit bekommen.

NachtBus N43: Bei der letzten Fahrt entfällt der Abschnitt Rotkreuzplatz (Abfahrt 5:01 Uhr) – Münchner Freiheit. Auf dem Abschnitt fährt zu dieser Zeit bereits der Bus 53 sowie teilweise die Tram 12.

CityRing 58/68, NachtBus N45: Die neue Haltestelle Carl-Amery-Platz ist seit dem 7. November in Betrieb. Dort hält auch die Tram 25. Die Haltestelle erschließt das neue Wohnquartier auf dem ehemaligen Paulanergelände.

Änderungen zum Fahrplanwechsel bei der S-Bahn München:



Zum Fahrplanwechsel gibt es im Auftrag der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG), die im Freistaat den Schienenpersonennahverkehr plant, finanziert und kontrolliert, kleinere Änderungen. U.a. schließt die S-Bahn die vormittägliche Taktlücke zwischen Höllriegelskreuth und Wolfratshausen, sodass auch hier montags bis freitags ein durchgehender 20-Minuten-Takt bis 23 Uhr besteht. Außerdem sorgt die S-Bahn für mehr Zuverlässigkeit: So wird in Kreuzstraße (S7) der Anschluss zur Mangfalltalbahn durch leicht geänderte Fahrzeiten verbessert und in Geltendorf sorgt nachmittags eine längere Wendezeit für mehr Pünktlichkeit auf der S4 stadteinwärts. Bereits seit Ende Oktober sind auf den Linien S6, S7 und S8 die bislang nur von März bis Oktober fahrenden Wochenend-Ausflugsverkehre ganzjährig unterwegs. Damit besteht dort nun auch an Wochenenden im Winterhalbjahr weitestgehend ein ganztägiger 20-Minuten-Takt bis an die Linienendpunkte.

Änderungen im Regionalzugverkehr in den Verbundlandkreisen:

Künftig halten täglich fünf weitere Züge der Regionalbahnlinien RB 86 und RB 87 Dinkelscherben/Donauwörth – Augsburg – München auch an Bahnstationen zwischen Mering und München-Pasing: Althegnenberg profitiert von täglich zwei zusätzlichen Halten der Züge Richtung München (München an um 10:57 und 12:54 Uhr) und von drei Halten in Richtung Augsburg (München ab um 10:57, 12:57 und 14:02 Uhr). In Haspelmoor und Mammendorf hält täglich ein zusätzlicher Zug nach München (München an um 10:57 Uhr); in die Gegenrichtung sind es zwei (München ab um 12:57 und 14:02 Uhr).

Linie RE 2/25 Die ALEX-Verkehre nach Hof und Prag werden neu aufgeteilt: DB Regio übernimmt die Linie RE 2 im Zweistundentakt über Regensburg nach Hof (anstelle des bisherigen RE 50 nach Nürnberg). Die Länderbahn fährt als ALEX weiterhin die Linie RE 25 im Zweistunden-takt nach Prag, ergänzt durch ein einzelnes Zugpaar morgens Hof – München und nachmittags München – Hof. Dadurch entsteht eine stündliche Direktverbindung München – Schwandorf. Um 23:01 Uhr fährt ein neuer Zug von Schwandorf nach München, Ankunft um 1:19 Uhr.

Linie RE 22: Der Flughafenexpress hält künftig stündlich sowohl in Neufahrn (Niederbayern) als auch Ergoldsbach. Strecken nach Mühldorf, Rosenheim und ins Oberland: Im Netz Chiemgau-Inntal der BRB verkehrt auf der Linie RB 54 Mo bis Fr eine neue Fahrt, Rosenheim ab 5:02 Uhr nach Kufstein mit Anschluss zu einem REX Richtung Innsbruck. Weiterhin wird beim RE 5 die Fahrt München Hbf. ab 20:43 Uhr nach Salzburg durch den Entfall einiger Zwischenhalte bis Rosenheim beschleunigt, mit einer Abfahrt in München entsprechend dem Takt ca. 7 Minuten später. Die Zwischenhalte werden weiterhin durch eine zusätzliche Fahrt der RB 54 bedient, so dass hier das Angebot unverändert bleibt.

Landkreis Rosenheim

RegionalZug (RegionalBahn und RegionalExpress)

RE 5 | RB 44 | RB 48 | RB 52 | RB 54 | RB 58

Jetzt zum MVV-Tarif: Alle im Landkreis Rosenheim verkehrenden Regionalzüge (RB und RE) können ab dem 10.12.2023 mit MVV-Tickets genutzt werden. Ausgenommen sind Abschnitte, die in Klammern angegeben sind.

Landkreis Miesbach

RegionalZug (RegionalBahn und RegionalExpress)

RB 55 | RB 56 | RB 57 | RB 58

Jetzt zum MVV-Tarif: Alle im Landkreis Miesbach verkehrenden Regionalzüge (RB und RE) können ab dem 10.12.2023 mit MVV-Tickets genutzt werden. Ausgenommen sind Abschnitte, die in Klammern angegeben sind.

Änderungen im MVV-Regionalbusverkehr in den Verbundlandkreisen (Auswahl):

Zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember 2023 werden im MVV-Regionalbusverkehr wieder zahlreiche Erweiterungen bestehender Linien vorgenommen und neue Angebote geschaffen. Dies erfolgt unter zunehmend schwieriger werdenden Rahmenbedingungen. Bundesweit, aber gerade auch im Ballungsraum München mit seinen hohen Lebenshaltungskosten stellt insbesondere der Fachkräftemangel die Verkehrsunternehmen vor immer größere Herausforderungen.



Unser Anspruch ist, die regulären Verkehrsangebote den Fahrgästen verlässlich bereit zu stellen und nötigenfalls zumindest eine reduziertes aber verlässliches Angebot sicher stellen zu können. Bei kurzfristigen Störungen und Ausfällen, die ungeachtet dessen auftreten können, versuchen wir soweit möglich die betroffenen Fahrten über die elektronischen Fahrgastmedien zu melden.

Informationen zur aktuellen Situation auf Ihren Linien erhalten Sie über die elektronischen Auskunftsmedien in der MVV-App und der MVV-Auskunft. Hier finden Sie auch im „Abfahrtsmonitor“ die Haltestellenabfahrten sowie in der Live-Map sehr anschaulich die aktuellen Fahrzeugstandorte der Regionalbusse in Echtzeit.

Die Änderungen in den jeweiligen Landkreisen:



Landkreis München

Der Landkreis München ist sich der Bedeutung und Notwendigkeit einer gelebten Klimaschutzpolitik bewusst. Auf geeigneten MVV-Regionalbuslinien kommen daher künftig lokal emissionsfreie Busse zum Einsatz. Ab vsl. nächstem April werden die Linien 225, 261 und 290 mit Batteriebussen bedient werden. Auf der Linie 227 kommen Wasserstoffbusse mit Brennstoffzellentechnologie zum Einsatz. Bereits seit diesem Herbst sind auf den Linien 211, 212, 216, 222, 224, 229, 230 und 270 punktuell Brennstoffzellenbusse im Rahmen des Projekts HyBayern eingesetzt.



Drei neue MVV-Expressbuslinien gehen an den Start: Die Linie X204 schafft eine Schnellverbindung von Putzbrunn über Ottobrunn und Unterhaching (S) nach Sendling, mit Halt Candidplatz (U) und Brudermühlstraße (U). Eine direkte Fahrt vom Arabellapark (U) über Unterföhring und Ismaning zum Forschungszentrum in Garching bietet die Linie X205. Die Linie X206 schafft eine Direktverbindung zwischen den Ortschaften bzw. Gewerbegebieten Unter- und Oberschleißheim und dem Bahnhof Feldmoching (Anschlüsse zu S1, Regionalverkehr und U2).

Auf vielen weiteren MVV-Regionalbuslinien gibt es Verbesserungen des Angebots:

225 und 227: zusätzliche Früh- und Spätfahrten. Verlängerung der Linie 240 nach Höhenkirchen-Siegertsbrunn (S) im Stundentakt, zusätzlich ganztägig 20-Min-Takt zwischen Grasbrunn und Neukeferloh. 243: Nahezu durchgängiger 10-Min-Takt von Mo bis Fr zwischen Lise-Meitner-Weg und Haar (S), grundsätzliche Verlängerung nach Baldham (S).

Bei der Linie 258 neue Fahrpläne zur Verbesserung der S-Bahn-Anschlüsse. 261: Für eine gemeinsame Taktung mit der Linie 267 im Abschnitt Fürstenried West – Neuried wird den Fahrplan neu gestaltet. Die Linie 262 bietet künftig einen ganztägigen 20-Min-Takt von Mo bis Sa.

Zusätzliche Frühfahrten auf der Linie 263. Um die Anschlüsse an die S-Bahn zu verbessern, wird der Fahrplan der Linie 267 neu gestaltet. Abschnitt Altenburgstraße – Lochham: zusätzliche Fahrten, auch samstags. 268: Künftig 20-Min-Takt, Mo – Fr bis Mitternacht. Zusätzliche Fahrt ab Waldfriedhof, samstags um 5:26 Uhr. Die Abfahrten ab Klinikum Großhadern der Linie 269 werden um 5 Minuten verschoben, um den gemeinsamen Takt mit den Linien 269 und X910 im Abschnitt Klinikum Großhadern – Neuried, Ortsmitte zu verbessern.

Landkreis Dachau

Aufgrund der beengten Verhältnisse an der Hst. Petershausen (S) fährt die Linie 771 künftig die Hst. Petershauen (S) P+R-Platz auf der Westseite des S-Bahnhofs an. Die Linie 772 bedient im Gemeindegebiet Hebertshausen nun auch den Ortsteil Lotzbach.



Landkreis Ebersberg

Durch die Verbundraumerweiterung kommen viele neue Linien zum MVV hinzu. Dies erfordert einige Anpassungen an den Liniennummern, damit jede nur einmal vergeben wird. Die Linie 413 ab Höhenkirchen-Siegertsbrunn wird zur Linie 456 und aus der bisherigen Linie 411 ab Neuperlach Süd wird die Linie 455. Deren Linienweg führt künftig ein­heitlicher von Antholing über Glonn und Oberpframmern Richtung München. Die Linie 456 verbindet künftig Höhen-kirchen-Siegertsbrunn mit Zorneding im 40-Min-Takt. Die Linie 444 wird im Stundentakt in der Hauptverkehrszeit (HVZ) über Rott am Inn hinaus nach Griesstätt verlängert. Ab Schalldorf und Emmering wird mit zwei Fahrten pro Stunde in der HVZ künftig jeder Zug in Aßling erreicht. In Frauenneuharting bestehen mit einem 40-Min-Takt in der HVZ deutlich mehr Anbindungen nach Grafing als bisher. 447: Die Linie bietet künftig stündliche Fahrten in der HVZ, erstmals wird auch am Wochenende eine Bedienung eingerichtet.

Ebersberg und Grafing werden durch die Linie 448 enger verbunden, neue Haltestellen erschließen viele neue Orts-teile. Ab Grafing Bf. verkehrt halbstündlich ein Bus über Grafing nach Ebersberg in zwei Richtungen als Ringlinie. Damit ergeben sich auch neue Fahrtmöglichkeiten nach Ebersberg, wenn die S-Bahn in Grafing Bf. endet. Die Linie 453 führt von Glonn über Egmating und Oberpframmern nach Neuperlach Süd. Die neue Linie 454 schafft eine Verbindung mit 40-Min-Takt von Höhenkirchen-Siegerts-brunn über Glonn nach Kirchseeon.

Landkreis Freising

Auf der Linie 635 wird die Linienführung im Bereich des Flughafens begradigt und beschleunigt. U.a. wird anstelle der Hst. MAC/Terminal 1 und Terminal 2 künftig die neue zentrale Hst. Terminalstraße Mitte bedient. Dadurch kann das Fahrplanangebot massiv ausgebaut werden. Die Busse verkehren künftig weitestgehend im 10-Min-Takt. Fahrgäste profitieren nicht nur von einem verdoppelten Fahrtenangebot zwischen Freising und dem Flughafen, sondern zudem von noch besseren Anschlüssen z.B. zu den Regionalzügen bzw. Stadt- und Regionalbussen in Freising.

Die neue Linie 687 verbindet von Mo bis Sa im zweistündigen Wechsel einerseits Moosburg und Buch am Erlbach sowie anderseits Moosburg und Wang. Das Gewerbegebiet Moosburg Degernpoint wird dabei von beiden Linienästen bedient, das bedeu­tet die doppelte Zahl von Fahrtmöglichkeiten. Der 2-Stunden-Takt auf dem Abschnitt von Thann über Buch am Erl-bach und Aich nach Moosburg wird zudem von Mo bis Fr durch eine zusätzliche Fahrt am Morgen ergänzt.

Auf der Linie X660 Freising – Garching wird das Fahrtenangebot von Montag bis Freitag in den Hauptverkehrszeiten weiter verdichtet und erstmals auch auf den Sonntag ausgeweitet. Damit trägt der Landkreis Freising der kontinuierlich wachsenden Nachfrage Rechnung.

Landkreis Fürstenfeldbruck

MVG-Nachtlinien N80/N81: Neue Hst. Kleiberweg in Lochhausen. MVG-ExpressBuslinie X80: Ausweitung der Betriebs-zeiten auf Sonn-/Feiertage für das Neubaugebiet Osterangerstraße im 20-Min-Takt von 8 bis 20 Uhr im Abschnitt Lochhausen Bf – Moosach Bf. 833 und 860: Die Hst. Olching, Wettersteinstraße wird in Olching, Heimgartenstraße umbenannt. MVV-Regionalbuslinie 873: Die Hst. FFB, Feldstraße wird in FFB, Lichtspielhaus umbenannt.

Landkreis Starnberg

ExpressBus-Linien: Bei den Linien X900, X920 und X970 gibt es jeweils eine neue Haltstelle. Bei der Linie X910 verschie­ben sich die Abfahrtszeiten in Klinikum Großhadern (U) bzw. Weßling teilweise um 20 Minuten; alle Fahrten haben weiterhin gute S6-Anschlüsse in Gauting (nach/von Pasing).

Stadtverkehr Starnberg: Bei den Linien 901, 902 und 903 orientieren sich die Fahrpläne künftig stärker am Bedarf, zum Teil werden auch die Linienwege angepasst.

Bereich Andechs: Die Linie 958 wird bis Herrsching (S) verlängert. In diesem Kontext verschieben sich die Zeiten der Linie 951 ganztägig um ca. 30 Minuten, darüber hinaus gibt es hier an allen Tagen Taktverdichtungen.

Bereich Maising/Pöcking/Feldafing: Die bisherige Linie 982 wird in Maising gesplittet: als Linien 909 und 976. Die bisherige Linie 964 wird zur neuen Linie 956 und bis Aschering verlängert.

Ortsverkehr Tutzing: Die bisherige Linie 978 wird aufgeteilt und deutlich erweitert. Die neuen Linien 976, 977 und 979 verbessern das Verkehrsangebot deutlich. Neu für den Schülerverkehr: Linie 978V.

Bereich Herrsching/Inning/Weßling: Künftig halten alle Fahrten der Linie 921 an den Hst. Bucher Weg und Abzw. Seeleiten.

Bereich Gauting: Im Rahmen der Neuvergabe der Linien 965, 966 und 968 wurden alle Gautinger Linien neu strukturiert. Sie sind nun jeweils auf den Bahnhof Gauting (S) als Drehkreuz ausgerichtet. Die beiden neuen Linien 963 und 969 ergänzen das ausgeweitete Angebot.

Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen (Nord – bisheriges MVV Gebiet)

Linien 379 und 379V: die Hst. Abzw. Fiecht wird aufgelassen. Die MVV-ExpressBuslinie X970 wird anstelle der Hst. Hechenberg Abzw. künftig die Hst. Bairawies, Abzw. bedienen

301, 302, dem StadtBus Wolfratshausen entfällt die Haltestelle „Gebhardt- Straße“.

Linien 310, 370, 376, 379 – Da die Bauarbeiten beendet wurden, verkehren die Linienwieder über die Egerlandstraße. Folglich werden „Fasanenweg“ und „Geltinger Weg“ wieder regelmäßig bedient. Die Halte in der Böhmerwaldstraße werden von den Linien 378 und 379 seltener angefahren.

Durch die Verbunderweiterung ergeben sich folgende Änderungen:

Geänderte Liniennummern der Busse:

Mit der Ausdehnung auf den gesamten Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, den Landkreis Miesbach und den Landkreis sowie die kreisfreie Stadt Rosenheim gilt der einheitliche MVV-Tarif auf zahlreichen neuen Linien, die bislang außerhalb des MVV-Gebietes und seines Tarifes verkehrten.

Mit der Erweiterung ändern sich auch die Liniennummern: bis auf wenige Ausnahmen folgt die Linienbezeichnung nun dem dreistelligen MVV-Nummernkonzept.

Die Landkreise Miesbach, Bad Tölz und der Süd-Östliche Landkreis Rosenheim haben 300er-Liniennummern, der restliche Landkreis sowie die Stadt Rosenheim haben 400er-Nummern. Wo möglich, wurden aus Gründen der besseren Merkbarkeit Nummern gewählt, welche einen Bezug zu den alten haben.

Auf den folgenden Seiten und auf der Webseite des MVV gibt es eine Übersicht, welche Liniennummern sich geändert haben.

Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

311 StadtBus Bad Tölz (Linie1):

Neue Liniennummer: Die Linie verkehrte bislang als Linie 9570 bzw.

Linie 1.

312 StadtBus Bad Tölz (Linie2)

Neue Liniennummer: Die Linie verkehrte bislang als Linie 9565 bzw. Linie 2.

313 StadtBus Bad Tölz (Linie3)

Neue Liniennummer: Die Linie verkehrte bislang als Linie 9575 bzw.

Linie 3.

353 Holzkirchen – Sachsenkam – Bad Tölz – Lenggries (-Hohenburg)

Neue Liniennummer: Die Linie verkehrte bislang als Linie 9553.

357 Bad Tölz – Gmund – Bad Wiessee – Tegernsee

Neue Liniennummer: Die Linie verkehrte bislang als Linie 9557.

364 Bad Tölz – Wackersberg – Arzbach – Lenggries (-Hohenburg)

Neue Liniennummer: Die Linie verkehrte bislang als Linie 9564.

Die Linie verkehrte bislang als Linie 9564. Saisonal begrenzt: Die letzte Fahrt um 18.35 Uhr ab Lenggries an Wochenenden und Feiertagen verkehrt saisonal von 1.5. bis 3.11.24.

368 Bad Tölz – Dietramszell – Holzkirchen

Neue Liniennummer: Die Linie verkehrte bislang als Linie 9568.

Die Linie verkehrte bislang als Linie 9568. Behinderungen in Kirchbichl: Zwischen Kirchbichl und Dietramszell verkehrt die Linie ab Mitte März 2024 aufgrund einer Baustelle nach leicht geändertem Fahrplan.

369 (Bad Tölz-) Lenggries – Vorderriß – Hinterriß – Eng (Tirol)

Neue Liniennummer: Die Linie verkehrte bislang als Linie 9569.

Die Linie verkehrte bislang als Linie 9569. Saisonal begrenzt: Als „BergsteigerBus“ verkehrt die Linie Mo – Fr von 10.06. – 4.10.2024, Sa, So und feiertags von 1.06. bis 13.10.2024.

379, 379V Bad Tölz – Geretsried – Wolfratshausen

Abweichende Bedienung: Bei den Fahrten um 6.24 Uhr ab „Wolfratshausen (S)“ und 14.51 Uhr ab „Bad Tölz, Behördenzentrum“ werden anstelle „Elbestraße“ und „Kirchplatz“ nun „Blumenstraße“ und „Lilienstraße“ bedient.



391 Bad Tölz – Bad Heilbrunn – Penzberg

Neue Liniennummer: Die Linie verkehrte bislang als Linie 9591.

Die Linie verkehrte bislang als Linie 9591. Änderung des Linienweges: Zur Angebotsoptimierung fährt der 391er einige Haltestellen in anderer Reihenfolge an. Alle bisherigen Haltestellen werden jedoch weiter bedient.

392 (Hohenburg-) Bad Tölz – Bad Heilbrunn – Benediktbeuern – Kochel

Neue Liniennummer: Die Linie verkehrte bislang als Linie 9612.

Die Linie verkehrte bislang als Linie 9612. Saisonal begrenzt: In den Wandermonaten von 1.05. – 3.11.2024 ist der 392er an Sa, So und Feiertagen in beiden Richtungen mit je zwei zusätzlichen Abendfahrten unterwegs.

395 (Lenggries, Schule-) Lenggries – Jachenau

Neue Liniennummer: Die Linie verkehrte bislang als Linie 9595.

9608 Kochel – Wallgau – Krün – Mittenwald – Garmisch

Saisonverkehr: Zwischen Kochel und Mittenwald verdichten zusätzliche, im Fahrplan gekennzeichnete Fahrten das Angebot in beiden Richtungen zu einem Halbstundentakt.

Zwischen Kochel und Mittenwald verdichten zusätzliche, im Fahrplan gekennzeichnete Fahrten das Angebot in beiden Richtungen zu einem Halbstundentakt. Saisonverkehr: 1.4. bis 27.10.2024.



Stadt Rosenheim



Mit der MVV-Verbundraumerweiterung auf die kreisfreie Stadt Rosenheim, den Landkreis Rosenheim, den Landkreis Miesbach und den gesamten Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen gilt auf zahlreichen neuen Linien, die bislang außerhalb des MVV-Gebietes und seines Tarifes lagen oder nur teilintegriert waren, der einheitliche MVV-Tarif. Dadurch ändern sich teilweise auch die Liniennummern: Bis auf wenige Ausnahmen folgt die Linienbezeichnung nun dem dreistelligen MVV-Nummernkonzept.

Die Landkreise Miesbach, Bad Tölz und der Süd-Östliche Landkreis Rosenheim haben 300er-Liniennummern, der restliche Landkreis sowie die Stadt Rosenheim haben 400er-Liniennummern. Wo möglich, wurden aus Gründen der besseren Merkbarkeit Liniennummern gewählt, welche einen Bezug zu den alten haben. Welche Liniennummern sich geändert haben, steht auf der Webseite des MVV.

Im gesamten Rosenheimer Stadtgebiet gilt Kurzstrecke, egal wie viele Haltestellen angefahren werden. Egal mit welchem Verkehrsmittel man unterwegs ist, es wird nur noch ein Fahrschein benötigt. Oftmals wird die Fahrt sogar günstiger als bisher. Für einen Tagesausflug von Rosenheim nach München bietet sich beispielsweise eine Gruppentageskarte (ohne zeitliche Einschränkung) an, gültig für bis zu fünf Erwachsene zum Preis von lediglich € 32,70. Mit diesem Ticket sind auch alle Verkehrsmittel in München abgedeckt. Tickets können bequem über einheitliche Vertriebswege erworben werden – digital z.B. in der MVV-App sowie über Automaten und Verkaufspersonal vor Ort.

Landkreis Rosenheim

Busse im Landkreis (StadtBus und RegionalBus)

331 | 332 | 333 | 334 | 335

NEU: StadtBus Kolbermoor

Komplett überarbeitetes Angebot: In Kolbermoor verkehrten die Stadtbusse bislang auf den Linien „Nord“ und „Süd“. Zum Fahrplanwechsel verkehren fünf neue Linien mit einem optimierten Angebot.

In Kolbermoor verkehrten die Stadtbusse bislang auf den Linien „Nord“ und „Süd“. Zum Fahrplanwechsel verkehren fünf neue Linien mit einem optimierten Angebot. 331 Kolbermoor – Siedlerplatz -Kolbermoor

Kolbermoor – Siedlerplatz -Kolbermoor Neue StadtBus-Linie Kolbermoor: Die Linie 331 verkehrt ab dem Bahnhof Kolbermoor überwiegend nordwestlich der Gleise und bedient die Haltestellen Gottfried-Keller-Straße, Adalbert-Stifter-Straße, Ganghoferstraße Süd, Ganghoferstraße Nord, Hermann-Löns-Straße, Theodor-Storm-Straße, Siedlerplatz, Rudolf-Hausenblas-Straße, Eschenweg, Mietrachinger Straße, Gasthaus Seiderer, Haus Lohholz, Aiblinger Straße, Alte Spinnerei und die Kirche Hl. Dreifaltigkeit.

Die Linie 331 verkehrt ab dem Bahnhof Kolbermoor überwiegend nordwestlich der Gleise und bedient die Haltestellen Gottfried-Keller-Straße, Adalbert-Stifter-Straße, Ganghoferstraße Süd, Ganghoferstraße Nord, Hermann-Löns-Straße, Theodor-Storm-Straße, Siedlerplatz, Rudolf-Hausenblas-Straße, Eschenweg, Mietrachinger Straße, Gasthaus Seiderer, Haus Lohholz, Aiblinger Straße, Alte Spinnerei und die Kirche Hl. Dreifaltigkeit. Nummernwechsel: Auf einzelnen Fahrten verkehrt die Linie ab Aiblinger Straße unter der Liniennummer 335 weiter über den Conradty Park bis zum Bahnhof Kolbermoor.

Auf einzelnen Fahrten verkehrt die Linie ab Aiblinger Straße unter der Liniennummer 335 weiter über den Conradty Park bis zum Bahnhof Kolbermoor. 332 Kolbermoor – Moorkultur – Kolbermoor

Kolbermoor – Moorkultur – Kolbermoor Neue StadtBus-Linie Kolbermoor: Der 332er verkehrt ab Bahnhof Kolbermoor überwiegend nordöstlich der Gleise und bedient die Haltestellen Edmund-Bergmann-Platz, Rathausplatz, Flurstraße, Spielplatz Am Graben, Tierheim, Karolinenhöhe, Am Graben, Caritas-Altenheim, Wachtelstr., Moosstr., Kolberstr., Moorkultur und Fürstätter Straße. Samstags bindet die Linie auf einzelnen Fahrten auch die Haltstellen Mangfalltreff, Evangelisches Gemeindehaus, Georg-Müller-Straße, Hertopark und Ludwigstraße an.

Der 332er verkehrt ab Bahnhof Kolbermoor überwiegend nordöstlich der Gleise und bedient die Haltestellen Edmund-Bergmann-Platz, Rathausplatz, Flurstraße, Spielplatz Am Graben, Tierheim, Karolinenhöhe, Am Graben, Caritas-Altenheim, Wachtelstr., Moosstr., Kolberstr., Moorkultur und Fürstätter Straße. Samstags bindet die Linie auf einzelnen Fahrten auch die Haltstellen Mangfalltreff, Evangelisches Gemeindehaus, Georg-Müller-Straße, Hertopark und Ludwigstraße an. 333 Kolbermoor – Hertopark – Schlarbhofen – Kolbermoor

Kolbermoor – Hertopark – Schlarbhofen – Kolbermoor Neue StadtBus-Linie Kolbermoor: Die Linie 333 bedient ab dem Bahnhof Kolbermoor die Südschleife im Uhrzeigersinn. Angefahren werden die Haltestellen Edmund-Bergmann-

Platz, Mangfalltreff, Evang. Gemeindehaus, Georg-Müller-Straße, Hertopark, Mitterhart, Baumarkt BayWa, Hans-Ernst-Straße, Friedhof, Sportplatz, Am Anger, Jahnstraße, Nord, Jahnstraße Süd, Wilhelm-Zerr-Straße, Walchenseestraße Süd, Walchenseestraße Nord, Albert-Schalper-Straße, Königssee-/ Albert-Schalper-Straße, Kochelseestraße, Königssee-/Wilhelm-Zerr-Straße, Forststraße, Tegernseestraße, Schlarbhofen, Schlarbhofener Str., Pfarrer-Birnkammer-/Zugspitzstr., Obere Breitensteinstr. Mitte, Obere Breitensteinstr., Freibad, Adolf-Rasp-Schule, Kirche Wiederkunft Christi, Dr.-Chr.-Junkenitz-Str., Farrenpointstr., Brückenwirt, Kirche Hl. Dreifaltigkeit und Alte Spinnerei.

Die Linie 333 bedient ab dem Bahnhof Kolbermoor die Südschleife im Uhrzeigersinn. Angefahren werden die Haltestellen Edmund-Bergmann- Platz, Mangfalltreff, Evang. Gemeindehaus, Georg-Müller-Straße, Hertopark, Mitterhart, Baumarkt BayWa, Hans-Ernst-Straße, Friedhof, Sportplatz, Am Anger, Jahnstraße, Nord, Jahnstraße Süd, Wilhelm-Zerr-Straße, Walchenseestraße Süd, Walchenseestraße Nord, Albert-Schalper-Straße, Königssee-/ Albert-Schalper-Straße, Kochelseestraße, Königssee-/Wilhelm-Zerr-Straße, Forststraße, Tegernseestraße, Schlarbhofen, Schlarbhofener Str., Pfarrer-Birnkammer-/Zugspitzstr., Obere Breitensteinstr. Mitte, Obere Breitensteinstr., Freibad, Adolf-Rasp-Schule, Kirche Wiederkunft Christi, Dr.-Chr.-Junkenitz-Str., Farrenpointstr., Brückenwirt, Kirche Hl. Dreifaltigkeit und Alte Spinnerei. 334 Kolbermoor – Hertopark – Schlarbhofen – Kolbermoor

Kolbermoor – Hertopark – Schlarbhofen – Kolbermoor Neue StadtBus-Linie Kolbermoor: Die Linie 334 verkehrt ab dem Bahnhof Kolbermoor gen Süden und bedient die Südschleife entgegen dem Uhrzeigersinn. Haltestellen sind:

Alte Spinnerei, Kirche Hl. Dreifaltigkeit, Farrenpointstr., Dr.-Chr.-Junkenitz-Straße, Kirche Wiederkunft Christi, Adolf-Rasp-Schule, Freibad, Obere Breitensteinstraße, Obere Breitensteinstraße Mitte, Pfarrer-Birnkammer-/Zugspitzstr., Schlarbhofener Str., Schlarbhofen, Tegernseestr., Forststr., Königssee-/Wilhelm-Zerr-Str.,Kochelseestrraße, Königssee-/Albert-Schalper-Straße, Walchenseestr. Nord, Walchenseestr. Süd, Wilhelm-Zerr-Straße, Jahnstraße Süd, Jahnstraße Nord, Am Anger, Sportplatz, Friedhof, Hans-Ernst-Str., Baumarkt BayWa, Mitterhart, Hertopark, Kranzhornstr., Evang. Gemeindehaus und Ludwigstraße.

Die Linie 334 verkehrt ab dem Bahnhof Kolbermoor gen Süden und bedient die Südschleife entgegen dem Uhrzeigersinn. Haltestellen sind: Alte Spinnerei, Kirche Hl. Dreifaltigkeit, Farrenpointstr., Dr.-Chr.-Junkenitz-Straße, Kirche Wiederkunft Christi, Adolf-Rasp-Schule, Freibad, Obere Breitensteinstraße, Obere Breitensteinstraße Mitte, Pfarrer-Birnkammer-/Zugspitzstr., Schlarbhofener Str., Schlarbhofen, Tegernseestr., Forststr., Königssee-/Wilhelm-Zerr-Str.,Kochelseestrraße, Königssee-/Albert-Schalper-Straße, Walchenseestr. Nord, Walchenseestr. Süd, Wilhelm-Zerr-Straße, Jahnstraße Süd, Jahnstraße Nord, Am Anger, Sportplatz, Friedhof, Hans-Ernst-Str., Baumarkt BayWa, Mitterhart, Hertopark, Kranzhornstr., Evang. Gemeindehaus und Ludwigstraße. 335 Kolbermoor – Conradty- Altenheim – Kolbermoor

Kolbermoor – Conradty- Altenheim – Kolbermoor Neue StadtBus-Linie Kolbermoor: Die Linie 335 verkehrt ab Bf Kolbermoor gen Westen und bedient die Haltestellen Alte Spinnerei, Kirche Hl. Dreifaltigkeit, Conradty-Gewerbegebiet und Conradty-Altenheim.

Die Linie 335 verkehrt ab Bf Kolbermoor gen Westen und bedient die Haltestellen Alte Spinnerei, Kirche Hl. Dreifaltigkeit, Conradty-Gewerbegebiet und Conradty-Altenheim. Einzelne Fahrten als 331: Bei einzelnen Fahrten verlässt der Bus den Bahnhof Kolbermoor als Linie 331 und verkehrt als solche über Siedlerplatz bis Aiblinger Straße. Dort wechselt der Bus seine Liniennummer und verkehrt weiter als 335 über Conradty-Park zurück zum Bahnhof.

Bei einzelnen Fahrten verlässt der Bus den Bahnhof Kolbermoor als Linie 331 und verkehrt als solche über Siedlerplatz bis Aiblinger Straße. Dort wechselt der Bus seine Liniennummer und verkehrt weiter als 335 über Conradty-Park zurück zum Bahnhof. 336 Brannenburg – Raubling – Rohrdorf – Höhenmoos – Pfraundorf

Brannenburg – Raubling – Rohrdorf – Höhenmoos – Pfraundorf Für Schüler: Einige Mittagsfahrten verkehren zu neuen Zeiten, um das Mobilitätsangebot bei verfrühtem Schulschluss zu verbessern.

Einige Mittagsfahrten verkehren zu neuen Zeiten, um das Mobilitätsangebot bei verfrühtem Schulschluss zu verbessern. 337 Raubling – Brannenburg – Nußdorf – Achenmühle

Raubling – Brannenburg – Nußdorf – Achenmühle Neuer Fahrplan: Das Verkehrsangebot auf der RegionalBus-Linie 337 (ehemalig 9573) wird deutlich ausgeweitet. Künftig verkehrt die Linie 337 zwischen Nußdorf und Brannenburg von Montag – Samstag im 2-Stunden-Takt.

Das Verkehrsangebot auf der RegionalBus-Linie 337 (ehemalig 9573) wird deutlich ausgeweitet. Künftig verkehrt die Linie 337 zwischen Nußdorf und Brannenburg von Montag – Samstag im 2-Stunden-Takt. 339 Brannenburg – Raubling – Altenmarkt (Inn) – Winkl

Brannenburg – Raubling – Altenmarkt (Inn) – Winkl Für Schüler: Einige Mittagsfahrten verkehren zu neuen Zeiten, um das Mobilitätsangebot bei verfrühtem Schulschluss zu verbessern.

Einige Mittagsfahrten verkehren zu neuen Zeiten, um das Mobilitätsangebot bei verfrühtem Schulschluss zu verbessern. 436 Rosenheim – Pfaffenhofen – Rott a. Inn – Attel – Wasserburg

Rosenheim – Pfaffenhofen – Rott a. Inn – Attel – Wasserburg Neue Linienführung: Auf der ehemaligen Linie 9416, nun 436, verkehrt die Fahrt um 15.31 an Schultagen ab Rosenheim jetzt nicht mehr nach „Wasserburg Stadt Busbahnhof“ sondern stattdessen über „Wasserburg, Burg“ nach „Wasserburg, Rosenheimer Str. / Sparkasse“.

Auf der ehemaligen Linie 9416, nun 436, verkehrt die Fahrt um 15.31 an Schultagen ab Rosenheim jetzt nicht mehr nach „Wasserburg Stadt Busbahnhof“ sondern stattdessen über „Wasserburg, Burg“ nach „Wasserburg, Rosenheimer Str. / Sparkasse“. 437 Wasserburg Stadt – Wasserburg (Reitmehring) – Ebersberg – Grafing Bahnhof

Wasserburg Stadt – Wasserburg (Reitmehring) – Ebersberg – Grafing Bahnhof Neuer Name: Auf der ehemaligen Linie 9421, nun 437, tragen die Oberndorfer Haltestellen „Kirche“ und „Feuerwehr“ nun den einheitlichen Namen „Oberndorf“.

Auf der ehemaligen Linie 9421, nun 437, tragen die Oberndorfer Haltestellen „Kirche“ und „Feuerwehr“ nun den einheitlichen Namen „Oberndorf“. 491 Rosenheim – Prutting – Krottenmühl – Bad Endorf – Prien

Rosenheim – Prutting – Krottenmühl – Bad Endorf – Prien Nachfrageanpassung: Auf der Linie 491 (ehem. 9510) entfällt um 18.17 Uhr die Fahrt von Prien nach Bad Endorf.

Landkreis Miesbach

Busse im Landkreis (OrtsBus und RegionalBus)

Aufgrund geringer Nachfrage entfallen auf einigen Linien in den Randzeiten einzelne Fahrten. Genauere Informationen sind den Fahplänen zu entnehmen.

352 Miesbach – Hundham – Fischbachau – Schliersee – Miesbach

Miesbach – Hundham – Fischbachau – Schliersee – Miesbach Änderung: Die Haltestelle Agatharied Krankenhaus entfällt. Im Fahrplan kommt es zu Änderungen im Bereich Schul- und Ferienfahrten.

Die Haltestelle Agatharied Krankenhaus entfällt. Im Fahrplan kommt es zu Änderungen im Bereich Schul- und Ferienfahrten. 354 Tegernsee – Gmund – Wall – Miesbach – Agatharied

Tegernsee – Gmund – Wall – Miesbach – Agatharied Änderung: Bei der Fahrt um 13:05 Uhr ab Miesbach Hauptschule ändert sich der Fahrtweg. Die Haltestellen Bernloh, Kapleralm und Moosrain Kreuzstraße entfallen. Stattdessen über Hummelsberg, Schmerold, Laffenthal, Soldatenfreidhof nach Moosrain.

Bei der Fahrt um 13:05 Uhr ab Miesbach Hauptschule ändert sich der Fahrtweg. Die Haltestellen Bernloh, Kapleralm und Moosrain Kreuzstraße entfallen. Stattdessen über Hummelsberg, Schmerold, Laffenthal, Soldatenfreidhof nach Moosrain. 358 Tegernsee – Gmund – Hausham – Miesbach – Irschenberg

Tegernsee – Gmund – Hausham – Miesbach – Irschenberg Änderung: Samstag und Sonntag wird in den Nachmittagsstunden jeweils eine zusätzliche Fahrt angeboten.

Samstag und Sonntag wird in den Nachmittagsstunden jeweils eine zusätzliche Fahrt angeboten. 360 Tegernsee – Rottach-Egern – Enterrottach – Moni-Alm

Tegernsee – Rottach-Egern – Enterrottach – Moni-Alm Änderung: Die bisherige Fahrt (Mo. – FR.) um 07:07 Uhr von Enterrottach Mautstelle bis Rottach-Egern Schule wird aus Kapazitätsgründen in zwei Fahrten geteilt. Eine Fahrt startet bereits um 7.00 Uhr, fährt nur bis Rottach-Egern Post und nimmt die Schüler zu weiterführenden Schulen mit, die dort umsteigen. Die zweite Fahrt startet um 7.18 Uhr ab Rottach-Egern Almhof bis RE Schule, jedoch ohne Halt an der Post.

Die bisherige Fahrt (Mo. – FR.) um 07:07 Uhr von Enterrottach Mautstelle bis Rottach-Egern Schule wird aus Kapazitätsgründen in zwei Fahrten geteilt. Eine Fahrt startet bereits um 7.00 Uhr, fährt nur bis Rottach-Egern Post und nimmt die Schüler zu weiterführenden Schulen mit, die dort umsteigen. Die zweite Fahrt startet um 7.18 Uhr ab Rottach-Egern Almhof bis RE Schule, jedoch ohne Halt an der Post. 367 Holzkirchen – Warngau – Wall – Miesbach

Holzkirchen – Warngau – Wall – Miesbach Änderung: Die bisherige Fahrt um 11:40 Uhr von Miesbach nach Holzkirchen startet nun 75 Minuten früher.

Alle Änderungen zum Fahrplanwechsel sowie zur MVV-Verbundraumerweiterung gibt es digital auf der Webseite des MVV. Die aktuellen Fahrpläne sind rechtzeitig zum Fahrplanwechsel in den digitalen Auskunftssystemen, der elektronischen Fahrplanauskunft unter www.mvv-auskunft.de und der MVV-App (kostenlos für iOS und Android in den bekannten App Stores), hinterlegt. Handliche Minifahrpläne für U-Bahn, Bus und Tram in der Landeshauptstadt München, für alle S-Bahn-Linien und für zahlreiche MVV-Regionalbuslinien stehen rechtzeitig zum Fahrplanwechsel unter www.mvv-muenchen.de/minifahrplaene auch digital zum Download zur Verfügung.