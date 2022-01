Neues Bürgerbüro im KVR Hautgebäude startet

Seit heute ist das neue Bürgerbüro im Kreisverwaltungsreferat an der Ruppertstraße in Betrieb. Damit geht der große Umbau des Kreisverwaltungsreferats in die Schlussphase. Beim Umbau ist das Bürgerbüro im Hauptgebäude komplett neu gestaltet worden. Das Bürgerbüro ist ab sofort über den neu geschaffenen Eingang 19B parallel zur Ruppertstraße erreichbar. Großzügig, überdacht und barrierefrei erreichen die Bürgerinnen und Bürger die Flächen im Erdgeschoss mit dem zentralen Servicepoint. Durch zwei Aufenthaltsbereiche mit Sitzgelegenheiten für geringe Wartezeiten bis zum vereinbarten Termin führen kurze Wege in vier helle und freundliche Servicebereiche mit insgesamt 85 Arbeitsplätzen. Ergonomie, Beleuchtung und Raumakustik entsprechen jetzt aktuellen Anforderungen an zeitgemäße Arbeitsplätze und bürgerfreundlichen Service.

Kreisverwaltungsreferent Dr. Thomas Böhle: „Im neuen Bürgerbüro erinnert nichts mehr an den Behördencharme vergangener Tage. Das gesamte Gebäude hat jetzt neue Infoscreens und ein mehrsprachiges digitales Besucherleitsystem mit klarer Wegeführung und neuen Serviceschaltern. Außerdem erweitern wir ständig unsere Online-Dienste. Wenn der persönliche Besuch im Bürgerbüro wegen gesetzlicher Vorgaben trotzdem nötig ist, etwa für einen neuen Personalausweis, muss dank der Online-Terminvereinbarung niemand mehr vor Ort länger als ein paar Minuten warten. Wir tun alles, um unsere Behördenleistungen so digital und unkompliziert wie möglich zu machen.“

Bei der neuen Außengestaltung rund ums Gebäude war besonders wichtig, dass das KVR aus allen Richtungen leicht und barrierefrei erreichbar ist. Die Gehwege entlang des Gebäudes sind breiter und haben ein taktiles Bodenleitsystem für blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen. Außerdem gibt es zusätzliche Fahrradabstellplätze an den Eingängen. Insgesamt gibt es vier separate zum Teil völlig neu geschaffene Eingänge, die kürzere Wege im Gebäude ermöglichen: Ruppertstraße 19A, 19B, 19C und 11. Der Eingang 19A am U-Bahn-Aufgang ist bei der Sanierung des Gebäudes erweitert worden. Neu ist auch die extensive Dachbegrünung auf dem neuen durchgängigen fünften Stockwerk des Hauptgebäudes. Auch die Vordächer der neuen Eingangsbereiche und die drei Innenhöfe des Gebäudekomplexes werden begrünt.

Seit dem Jahr 2017 wird das KVR an der Ruppertstraße bei laufendem Betrieb umgebaut und saniert. Von außen sichtbar ist vor allem die neue Fassade, die neben der energetischen Sanierung, dem Tausch aller Fenster und der Erweiterung der Büroflächen ein wichtiger Schritt der ersten Umbauphase war. Die Bestandsfassade ist durch eine moderne Metall-Glas-Fassade ersetzt worden, mehr als 2.000 Fenster wurden ausgetauscht. Im Zuge des groß angelegten KVR-Umbaus wurden auf dem Dach des vorderen Gebäudeteils Lücken zwischen bestehenden Lagerräumen geschlossen und einheitlich zu Büros ausgebaut, so entstand ein komplett nutzbares fünftes Stockwerk. Die Fertigstellung aller Arbeiten ist für das erste Halbjahr 2022 geplant – nach rund fünf Jahren Umbau. Die Online-Services des Kreisverwaltungsreferats werden beständig im Rahmen des rechtlich Zulässigen weiter ausgebaut.

Eine Übersicht zu allen Online-Services des KVR gibt es auf https://stadt.muenchen.de/infos/onlinekvr.