Neues Haus für Kinder in Neuperlach eingeweiht

Mit der Einweihung des neuen Hauses für Kinder in der Quiddestraße 1 baut die Stadt München das Betreuungs- und Bildungsangebot in Neuperlach weiter aus. Der moderne Neubau bietet Platz für insgesamt 136 Kinder in Krippe, Kindergarten und Hort. Das neue Haus ist im Rahmen der Bildungsbauoffensive München entstanden und leistet einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der frühkindlichen Bildung.

Ein besonderer Mehrwert des Neubaus ist das erweiterte Betreuungsangebot. Im neuen Haus für Kinder stehen nun erstmals auch Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren zur Verfügung. Insgesamt umfasst die Einrichtung drei Krippen-, zwei Kindergarten- und zwei Hortgruppen. Zudem ist das Haus als integrative Einrichtung ausgelegt und verfügt über zwei Therapieräume. Damit wird das Angebot in der Quiddestraße deutlich ausgebaut und an die Bedarfe junger Familien angepasst.

Der dreigeschossige Neubau wurde barrierefrei, nachhaltig und flexibel nutzbar geplant. Offene Raumstrukturen, großzügige Funktionsbereiche und helle Spielräume schaffen eine Umgebung, die zeitgemäße pädagogische Arbeit unterstützt. Das Gebäude verfügt unter anderem über Bewegungs-, Kreativ- und Therapieräume, Rückzugsbereiche sowie eine Versorgungsküche, in der frisch gekocht wird. Alle Spielräume sind lichtdurchflutet angeordnet und fördern eine freundliche, kindgerechte Atmosphäre.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Flexibilität der Nutzung: Der Hortbereich ist so konzipiert, dass er bei Bedarf auch als Kindergartenbereich genutzt werden kann. Die Sanitärräume wurden entsprechend vorbereitet, um spätere Anpassungen ohne größeren baulichen Aufwand zu ermöglichen. Ergänzt wird das Raumangebot durch einen großzügigen Außenbereich, der den Kindern vielfältige Möglichkeiten zum Spielen, Bewegen und Entdecken bietet.

Die Stadt München setzt mit einem Invest von über 8,7 Milliarden Euro für 110 Schul- und 99 Kitabauprojekte das größte kommunale Bildungsbauprogramm Deutschlands um. Neben dem Bau von Gymnasien, Grund-, Mittel- und Realschulen sowie beruflichen Schulen, Kindertageseinrichtungen, Sportanlagen und Pavillonanlagen umfassen die bisherigen Bauprogramme zahlreiche Erweiterungen und Sanierungen von bestehenden Schulgebäuden und Kindertagesstätten.

Bürgermeisterin Verena Dietl: „Mit dem neuen Haus für Kinder in der Quiddestraße investieren wir gezielt in eine moderne und familienfreundliche Infrastruktur. Der Neubau zeigt, wie wir in München Räume schaffen, die Kindern Geborgenheit, Förderung und beste Bedingungen zum Aufwachsen bieten – und zugleich den Stadtteil nachhaltig stärken.“

Stadtschulrat Florian Kraus: „Gerade in einem vielfältigen Stadtteil wie Neuperlach brauchen Kinder Orte, die ihnen Förderung und gleiche Startbedingungen bieten. Das Haus für Kinder Quiddestraße ist weit mehr als ein Neubau – es ist ein Versprechen an Familien und ein Beitrag zu mehr Bildungsgerechtigkeit in der Landeshauptstadt München.“

Baureferentin Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer: „Unsere Bildungsbauten prägen das Quartier – und das Quartier prägt sie. Das neue Haus für Kinder in der Quiddestraße ist so geplant, dass wir flexibel auf sich verändernde Bedarfe reagieren können. Errichtet haben wir es in nachhaltiger Bauweise – wie es sich für ein Haus gehört, in dem die Zukunft beginnt.“