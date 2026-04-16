Neues Kletterabenteuer direkt am Olympiastadion: Der SAYAQ Adventure Tower kommt in den Olympiapark München

SAYAQ Adventures errichtet spektakulären Hochseilgarten mit Aussichtsplattform – Eröffnung am 18. April 2026

Der Olympiapark München bekommt einen neuen Anziehungspunkt: Die SAYAQ Adventures München GmbH & Co. KG errichtet derzeit einen mobilen Hochseilgarten des Herstellers KristallTurm® unmittelbar am Olympiastadion. Der Spatenstich ist bereits erfolgt – die Eröffnung ist für den 18. April 2026 geplant. Kletterbegeisterte, Familien und Abenteuerlustige erwartet damit schon bald ein einzigartiges Erlebnis mitten in einem der bekanntesten Parks Deutschlands.

Klettern auf drei Ebenen – Aussicht auf ein Münchner Wahrzeichen

Der SAYAQ Adventure Tower ist eine modulare, mobile Konstruktion, die Kletterspaß für alle Leistungsniveaus bietet. Auf drei Ebenen warten 36 bis 38 Kletterstationen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden – für Einsteiger genauso wie für erfahrene Kletterinnen und Kletterer. Bis zu 60 Personen können gleichzeitig den Turm erklimmen. Wer es besonders sportlich mag, kann sich an der Abseilstation aus rund 18 bzw. 22 Metern Höhe hinunterseilen.

Das Herzstück des Turms ist die großzügige Aussichtsplattform: Mit einer Fläche von rund 170 m² und Platz für bis zu 80 Personen bietet sie einen beeindruckenden Blick auf das Olympiastadion – und damit auf die aktuell laufenden Sanierungsarbeiten an einem der ikonischsten Bauwerke Münchens. Ein Perspektivwechsel, den man so schnell nicht vergisst. Die Eröffnung der Plattform ist für Anfang Mai angesetzt.

Neue Attraktion während der Stadionsanierung

SAYAQ Adventures ist seit Jahren fester Bestandteil des Olympiaparks und hat das Angebot bereits in der Vergangenheit durch den legendären Flying Fox über das Olympiastadion bereichert. Mit dem SAYAQ Adventure Tower schafft das Unternehmen nun eine neue Erlebnisdimension – und reagiert damit zusammen mit der Olympiapark München GmbH kreativ auf die aktuelle Sanierungsphase des Stadions. Der Betrieb des Hochseilgartens ist für die Dauer der Baumaßnahmen geplant, von Mitte März bis Mitte November.

Mehr als nur Klettern: Veranstaltungen, Gruppen und Events

Die Plattform des SAYAQ Adventure Tower ist nicht nur für Kletterfans ein Highlight – sie kann auch für Gruppenangebote, Firmenevents oder besondere Veranstaltungsformate genutzt werden. Dank vorhandener Beleuchtung, Stromanschlüssen und der Möglichkeit zum Eventaufbau per Lastenkran sind der Fantasie kaum Grenzen gesetzt. Der Turm wird zudem in das bestehende Tourenangebot des Olympiaparks eingebunden.

Weitere Informationen zu Öffnungszeiten, Eintrittspreisen und Buchungsmöglichkeiten sind unter www.sayaq-adventures-muenchen.com zu finden.