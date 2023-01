Neues Münchner Rotkreuz Bildungs- und Beratungszentrum

In der Boschetsrieder Straße 67 bietet das Münchner Rote Kreuz ein neues Bildungs- und Beratungszentrum mit Angeboten für Bürger*innen in unterschiedlichen Lebenssituationen.

Die Beratungsstelle für ältere Menschen und Angehörige, Projekte der beruflichen Bildung, die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer, der Jugendmigrationsdienst unterstützen mit ihren vielfältigen Angeboten in den neuen Räumlichkeiten des Münchner Roten Kreuzes in der Boschetsrieder Straße 67 in München.

Beratung und Unterstützung für Senioren und Angehörige

Die Beratungsstelle für ältere Menschen und Angehörige des Münchner Roten Kreuzes informiert zu allen Fragen rund um das Thema Pflege und Betreuung. Senioren und deren Angehörige, die über kein soziales Netz verfügen, finden hier eine kompetente Anlaufstelle. Schnelle, konkrete Hilfe, manchmal aber auch nur ein offenes Ohr für die Sorgen der Ratsuchenden oder bei komplexen Problemlagen der Kontakt zu spezialisierten Beratern helfen dabei, finanzielle, organisatorische oder seelische Not zu lindern. Die MitarbeiterInnen beraten individuell, um eine bedürfnisorientierte Betreuung und Versorgung im häuslichen Umfeld sicherstellen zu können.

Projekte für die berufliche Bildung von jungen Frauen

In den vom Münchner Roten Kreuz durchgeführten Projekten „Azubine Plus“ und „Berufsstarterinnen Plus“, der berufsbezogenen Jugendhilfe der Stadt München, bereiten sich junge Frauen zwischen 15 und 25 Jahren innerhalb eines Jahres auf ihre Ausbildung vor. Durch soziales und berufliches Kompetenztraining, die Teilnahme am Bewerbungsstudio und allgemeinbildenden Unterricht, trainieren die jungen Frauen für das spätere Berufsleben. In Praktika lernen sie den beruflichen Alltag kennen, können feststellen, welcher Beruf zu ihnen passt – und häufig bekommen sie nach einem Praktikum auch einen Ausbildungsplatz im Betrieb angeboten.

Unterstützung beim Start in Deutschland

Der Jugendmigrationsdienst des Münchner Roten Kreuzes berät und begleitet junge Menschen mit Migrationshintergrund, die Unterstützung an den Übergängen zwischen Schule, Ausbildung und Beruf benötigen – etwa Hilfe beim Erwerb eines deutschen Schulabschlusses, bei der beruflichen Orientierung sowie bei der Suche nach einem Berufsausbildungs-, Praktikums- oder Studienplatz.

Menschen mit Migrationshintergrund, die älter sind als 27 Jahre, erhalten von der Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer Unterstützung beim Integrationsprozess – vor allem in ihren ersten drei Jahren in Deutschland. Beraterinnen und Berater informieren über alle Themen, die für Zuwanderer relevant sind. z. B. über den Arbeitsmarkt, Möglichkeiten der Sprachförderung, Gesundheit und Wohnen.

Die Integrations- und Deutschkurse finden in den modern ausgestatteten digitalen Klassen- und Ausbildungsräumen diese bilden mit SmartScreens ein ideales Lernumfeld.

Für die Beratungen stehen helle und freundliche Beratungs- und Besprechungsräume zur Verfügung.

