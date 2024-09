Neues Olympiapark-Erscheinungsbild gewinnt German Brand Award

Neues Erscheinungsbild gewinnt German Brand Award

Mit seinem neuen Erscheinungsbild gewann die Olympiapark München GmbH einen der reichweitenstärksten Marketingpreise im deutschsprachigen Raum: Den German Brand Award, in der Kategorie Excellence in Brand Strategy and Creation, Brand Design – Corporate Brand.

„Wir sind sehr stolz, dass unser neues Erscheinungsbild mit einem in der Branche so wichtigen Preis ausgezeichnet wurde. Das neue Corporate Design setzt den Olympiapark lebendig und modern in Szene. Es zeigt die Vielfältigkeit und Einzigartigkeit unseres Parks und referenziert in allen Bereichen an das visionäre Design Otl Aichers. Der neue frische und fröhliche Auftritt unterstützt uns dabei, die Marke Olympiapark München auch visuell in die Zukunft zu führen“, so Marion Schöne, Geschäftsführerin der Olympiapark München GmbH.

Erarbeitet und umgesetzt wurde das Erscheinungsbild inklusive Logo- und Website-Relaunch in Zusammenarbeit mit der Münchner Agentur Zeichen & Wunder. Das interdisziplinäre Team entwickelte dazu auf Basis einer neu ausgearbeiteten Corporate Identity ein lebendiges, agiles und flexibles Designsystem. Hauptaugenmerk war die Schaffung eines authentischen, modernen Markencharakters, um den Olympiapark und die dortige Lebensfreude an allen Punkten sichtbar zu machen. Besondere Berücksichtigung fand das wertvolle Erbe des Designs von Otl Aicher für die Olympischen Spiele 1972, welches sich in den neuen Gestaltungselementen wiederspiegelt.

Die Auszeichnung wurde von der unabhängigen, interdisziplinären Jury aus Unternehmen, Wissenschaft, Beratung, Dienstleistung und Agenturen wie folgt begründet: „Der Olympiapark München, ein Wahrzeichen der Stadt und ein Zentrum für Veranstaltungen sowie Freizeitaktivitäten, hat mit seinem Corporate Design Refresh ein vorbildliches Beispiel für die Verbindung von Tradition und Zukunft gesetzt. Indem die legendäre Gestaltung von Otl Aicher aus den Olympischen Sommerspielen 1972 modern interpretiert wurde, strahlt das neue Erscheinungsbild Lebensfreude und Dynamik aus, ohne seine historischen Wurzeln zu verlieren. Die gelungene Transformation beweist, wie ein zeitgemäßes Design die Identität und die Werte eines Ortes mit großer Vergangenheit und hohen Ansprüchen an die Zukunft unterstreichen kann. Dieser Ansatz hebt den Olympiapark München als eine Marke hervor, die sich durch Authentizität, kulturelle Vielfalt und Leidenschaft auszeichnet.“

Entdecken Sie das neue Corporate Design des Olympiaparks und all seinen Facetten unter folgendem Link:

https://olympiaparkmuenchen.frontify.com/d/KuxYVM35FsLq