Neues Programm ab 1. Februar: Persönliche Anmeldung in der Münchner Volkshochschule von 9 bis 13 Uhr

Am 1. Februar 2019 erscheint das neue Gesamtprogramm der Münchner Volkshochschule für Frühjahr und Sommer 2019. An diesem Datum öffnen die Anmeldestellen nicht nur im Gasteig, sondern auch in den vier Stadtbereichszentren sowie im Einstein 28 am Freitag von 9 bis 13 Uhr. Im Gasteig wird eine kostenlose Sprachberatung mit Einstufung in den passenden Kurs – ebenfalls von 9 bis 13 Uhr – angeboten.

Die Münchner Volkshochschule hat vier Stadtbereichszentren:

Stadtbereichszentrum Nord

Troppauer Straße 10 (am Hart)

Stadtbereichszentrum Ost

Werinherstraße 33

Stadtbereichszentrum Süd

Albert-Roßhaupter-Straße 8 (am Harras)

Stadtbereichszentrum West

(Bäckerstraße 14)

Alle vier Stadtbereichszentren sowie die Münchner Volkshochschule im Gasteig (Rosenheimer Straße 5) und das Unterrichtszentrum Einstein 28 (Einsteinstraße 28) haben ihre Anmeldestellen am Freitag, 1. Februar 2019, von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

Darüber hinaus können Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich rund um die Uhr online unter mvhs.de anmelden. Schließlich ist auch eine telefonische Anmeldung möglich unter unter (089) 4 80 06-6239 oder -6868 oder -6750 oder -6730 oder -6830 – montags und dienstags von 9 bis 13 Uhr, mittwochs und donnerstags von 14 bis 19 Uhr.

Das neue Gesamtprogramm der Münchner Volkshochschule erscheint am 1. Februar 2019 online unter mvhs.de und ist gedruckt erhältlich in allen Anmeldestellen, in den Münchner Stadtbibliotheken, in der Stadtinformation im Rathaus sowie in ausgewählten Partnerbuchhandlungen. Die Kurse des Frühjahr- und Sommerprogramms beginnen ab März.