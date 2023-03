Neues, schrankenfreies Parkraumsystem am Tierpark Hellabrunn

Ab dem 30. März wird auf dem Parkplatz P2 an der Siebenbrunner Straße ein neues, schrankenfreies Parkraumsystem des Münchner Systemherstellers Peter Park installiert. Bei Einfahrt entfällt das Anhalten, der Parkvorgang beginnt automatisch mit dem Scannen des Kennzeichens, das DSGVO-konform erfasst wird. Durch die Automatisierung der Parkraum-bewirtschaftung und -prozesse, möchte der Tierpark den Parkvorgang für seine Besucher deutlich erleichtern und vor allem an besucherstarken Wochenenden und in der Ferienzeit ein reibungsloses und kundenfreundliches Parken sicherstellen.

Die Parkplatzsuche und komplizierte Parkraumsysteme sind für viele Autofahrer ein notwendiges Übel. Daher möchte der Tierpark den Parkprozess auf dem Parkplatz P2 an der Siebenbrunner Straße so komfortabel und nahtlos machen wie möglich. Ab dem 30. März wird auf dem P2 das neue, digitale und schrankenfreie Parksystem von Peter Park betriebsbereit sein. Beim Ein- und Ausfahren wird das Kennzeichen des jeweiligen Fahrzeugs gelesen und so die Parkdauer ermittelt. Das bisherige Anhalten und Warten auf die Schrankenöffnung entfallen. Die Bezahlung erfolgt mit der Smartphone App „Easy Park“, alternativ mit Karte oder Münzen am Parkautomaten – jeweils mit der Eingabe des amtlichen Kfz-Kennzeichens. Herkömmliche Tickets aus Papier oder Plastikcoins entfallen, was Kosten, Müll und Stress bei Verlust von Parkkarten maßgeblich reduziert.

Automatische Kennzeichen-Erkennung ohne dauerhafte Aufzeichnung

Eine komfortable Situation für alle Autofahrer: Mit dem neuen Dienstleister wird bei Ein- und Ausfahrt auf den Parkplatz automatisch das Kennzeichen des Fahrzeugs gescannt und der Beginn der Parkdauer nach einer Karenzzeit von 15 Minuten hinterlegt. Eine dauerhafte Video-Aufzeichnung findet nicht statt und es ist auch nicht erkennbar, wer zum Parkzeitpunkt im Fahrzeug sitzt. Die Kennzeichenerkennung arbeitet bei Dunkelheit am Abend mit Hilfe von Infrarot-Unterstützung zur sicheren Erfassung. Alle Bildaufnahmen des Kennzeichens sowie Textdateien mit Zeit- und Datumsstempel sind ausschließlich für die Parkraum-Betreibenden einsehbar. Nach Abschluss des Parkvorgangs und Bezahlung des Entgelts werden die Daten automatisch gelöscht. Das Lesen des Kennzeichens erfolgt gemäß Art 6 Abs. 1 lit. F DSGVO.

Erleichterung beim Parkprozess und transparente Tagespauschale

Für Vorstand und Tierparkdirektor Rasem Baban liegen die Vorteile des neuen Parksystems klar auf der Hand: „Gerade jetzt wo das Wetter wieder schöner wird, können wir anhand des hohen Verkehrsaufkommens sehen, wie wichtig ein modernes Parksystem für uns als Tierpark ist. Unsere mit dem PKW anreisenden Gäste profitieren dank der wegfallenden Parkmünze, der verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten und dem reduzierten Rückstau bei der Ein- und Ausfahrt entscheidend von dem neuen System. Mit dem Unternehmen Peter Park haben wir einen erfahrenen Partner an unserer Seite, der einen komfortablen Mehrwert dank seiner Expertise im Bereiche der digitalen Kennzeichenerkennung und der automatisierten Prozesse bietet. Der Preis von sechs Euro für 24 Stunden bleibt indes unverändert.“, versichert Baban.

Auch Maximilian Schlereth, Geschäftsführer der Peter Park System GmbH freut sich über die Zusammenarbeit mit dem Tierpark Hellabrunn und der Implementierung des intelligenten Parkraum-Management-System ab dem 30. März: „Wir wissen um das hohe Verkehrsaufkommen rund um den Tierpark und sind sehr froh, mit unserem System einen angenehmen Besuch des Tierparks durch ein bequemes Parkerlebnis zu unterstützen. „Unser digitales Parkraum-Management-System ist besonders für stark frequentierte Flächen sehr gut geeignet, da es den Gästen ein nahtloses und komfortables Parkerlebnis bietet. Somit tragen wir unseren Teil dazu bei, dass Besucherinnen und Besucher ihren Tag im Tierpark von der Anfahrt bis zur Abfahrt genießen können. Dabei muss sich niemand zum Thema Datenschutz Gedanken machen, denn detaillierte Abfragen erfolgen nur dann beim Kraftfahrtbundesamt, wenn ein Parkverstoß, wie etwa das Nichtzahlen des Entgelts oder die Überschreitung der Höchstparkdauer von 24 Stunden vorliegen“, so Schlereth abschließend.

Der Tierpark hat auf seiner Webseite ein Dokument hinterlegt, über das sich Tierparkgäste, die mit PKW anreisen, umfassend zum neuen Parksystem auf dem Parkplatz P2 informieren können. www.hellabrunn.de/anfahrt

Besucherhinweis: Mit dem beginnenden Frühling haben sich auch die Öffnungszeiten des Tierparks Hellabrunn geändert: Vom 01. April 2023 bis zum 28.Oktober 2023 ist der Tierpark wie gewohnt ab 9 Uhr geöffnet und schließt, eine Stunde später als in den Wintermonaten, erst um 18 Uhr. Die Tierparkgäste werden dringend gebeten, sich entsprechend der Schließzeit pünktlich zum Flamingo- oder Isar-Ausgang zu begeben.